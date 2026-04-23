Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Άγαλμα 2 μέτρων της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια

Μια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στην αρχαία πόλη της Λαοδίκειας, στην Τουρκία, φέρνει στο φως ένα εντυπωσιακό μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, ύψους περίπου δύο μέτρων, το οποίο εντοπίστηκε στο κτίριο της σκηνής του Δυτικού Θεάτρου.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, τονίζοντας ότι η ανακάλυψη αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της πολιτιστικής σημασίας του χώρου, ο οποίος φαίνεται ότι λειτουργούσε όχι μόνο ως θεατρική σκηνή, αλλά και ως κέντρο πολιτιστικής έκφρασης στην αρχαιότητα.

Όπως έκανε γνωστό, το άγαλμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανασκαφής και αποκατάστασης, πεσμένο μπρούμυτα μέσα σε ερείπια στον εξωτερικό τοίχο της σκηνής, στο σημείο που είναι γνωστό ως «μετασκηνή». Αν και το κεφάλι του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ξεχωρίζει για το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο και διατηρεί σημαντικές λεπτομέρειες.

Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık!



Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı... ⛏️



Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.



— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 23, 2026

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Τα χαρακτηριστικά του αγάλματος

Η Αθηνά απεικονίζεται όρθια πάνω σε στρογγυλή βάση, φορώντας λεπτοδουλεμένο πέπλο χωρίς μανίκια και χλαμύδα γύρω από τον λαιμό. Στο στήθος φέρει την αιγίδα με την κεφαλή της Μέδουσας και φίδια, στοιχεία που παραπέμπουν στην κλασική εικονογραφία της θεάς.

Οι πτυχώσεις του ενδύματος και η φυσικότητα της απόδοσης μαρτυρούν υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, ενώ το πίσω μέρος του γλυπτού έχει αφεθεί αδρό, πιθανότατα λόγω της αρχικής του τοποθέτησης ανάμεσα σε κίονες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Δυτικό Θέατρο της Λαοδίκειας, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ., διαθέτει τριώροφη αρχιτεκτονική με 16 κίονες σε κάθε επίπεδο. Μεταξύ των κιόνων είχαν τοποθετηθεί αγάλματα θεών, ηγεμόνων και σκηνές από τα ομηρικά έπη.

Ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν αποκαλύψει γλυπτικές συνθέσεις εμπνευσμένες από την «Οδύσσεια», όπως η χώρα των Λαιστρυγόνων, η σπηλιά του Πολύφημου και η Σκύλλα. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι το θέατρο λειτουργούσε όχι μόνο για παραστάσεις, αλλά και ως χώρος μετάδοσης πολιτιστικών αφηγήσεων.

Από άποψη ύφους, το άγαλμα της Αθηνάς φαίνεται να εντάσσεται στο κλασικό καλλιτεχνικό ιδίωμα της περιόδου του Αυγούστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.), γεγονός που ενισχύει την ιστορική του αξία.

Η Λαοδίκεια, που στην αρχαιότητα αποτελούσε σημαντικό κέντρο υφαντουργίας, φαίνεται ότι απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην Αθηνά όχι μόνο ως πολεμική θεότητα, αλλά και ως προστάτιδα της ύφανσης. Επιγραφές μαρτυρούν ότι στην πόλη τελούνταν και εορτές προς τιμήν της.

Φωτογραφία από το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς που ανακαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας / Υπουργείο Πολιτισμού Τουρκίας