Αίγυπτος: Απόσπασμα της «Ιλιάδας» βρέθηκε μέσα σε μούμια ρωμαϊκής περιόδου

Το εύρημα προέρχεται από μούμια 1.600 ετών στην Οξύρρυγχο της Αιγύπτου

The LiFO team
Το σημείο όπου ανακαλύφθηκε η μούμια / Φωτ.: Facebook - Egypt Ministry of Tourism and Antiquities
Απόσπασμα της Ιλιάδας εντόπισαν αρχαιολόγοι σε μούμια στην Αίγυπτο, σε ένα εύρημα που θεωρείται πρωτοφανές για τις ταφικές πρακτικές της ελληνορωμαϊκής εποχής.

Η ανακάλυψη έγινε στην αρχαία πόλη Οξύρρυγχο, περίπου 190 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, κατά τη διάρκεια ανασκαφής από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης στα τέλη του 2025. Η μούμια, ηλικίας περίπου 1.600 ετών, βρέθηκε σε τάφο της ρωμαϊκής περιόδου.

Ο πάπυρος εντοπίστηκε στην κοιλιακή κοιλότητα της μούμιας, όπου είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ταρίχευσης. Στην Οξύρρυγχο έχουν εντοπιστεί και άλλες μούμιες της ίδιας περιόδου με παπύρους τοποθετημένους στο σώμα στο πλαίσιο της ταρίχευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, αντί για την παλαιότερη πρακτική όπου τα αφαιρεμένα όργανα φυλάσσονταν σε κανωπικά αγγεία, το σώμα γεμιζόταν με υλικά συντήρησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πάπυρους.

Σε αντίθεση με προηγούμενα ευρήματα, όπου οι πάπυροι περιείχαν κυρίως θρησκευτικά ή τελετουργικά κείμενα, το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από λογοτεχνικό έργο. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται κείμενο της ελληνικής γραμματείας σε τέτοιο ταφικό πλαίσιο.

Το απόσπασμα ανήκει στο δεύτερο βιβλίο του έπους, στην ενότητα που είναι γνωστή ως «κατάλογος των πλοίων», όπου καταγράφονται οι ελληνικές δυνάμεις πριν από την εκστρατεία στην Τροία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν είναι σαφές γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κείμενο για την ταρίχευση. Την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας, οι ταφικές πρακτικές στην περιοχή συνδύαζαν αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά στοιχεία, τόσο στα υλικά όσο και στη συμβολική τους χρήση.

«Έχουν βρεθεί και στο παρελθόν πάπυροι ενσωματωμένοι στη διαδικασία ταρίχευσης, όμως το περιεχόμενό τους ήταν κυρίως τελετουργικό», ανέφερε ο Ignasi-Xavier Adiego, μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Η καινοτομία εδώ είναι ότι πρόκειται για λογοτεχνικό κείμενο», πρόσθεσε.

Οι ανασκαφές στην περιοχή του Oxyrhynchus έχουν αποδώσει σημαντικό αριθμό παπύρων και ταφικών ευρημάτων από την ελληνορωμαϊκή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου της εποχής.

Με πληροφορίες από Independent

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Ο εγκέφαλος των αστροναυτών στο Διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα

Ερευνητές που συνεργάστηκαν με 11 αστροναύτες ανακάλυψαν ότι ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο εγκέφαλος συνεχίζει να λειτουργεί σαν να υπάρχει βαρύτητα
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Πολιτισμός / Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
ΝΕΑΤΕΡΝΤΑΛ ΒΡΕΦΟΣ ΧΟΜΟ ΣΑΠΙΕΝΣ

Τech & Science / Ανακαλύφθηκε βρέφος Νεάντερταλ 50.000 ετών με χαρακτηριστικά παιδιού ενός έτους

Τα νέα ευρήματα προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ζωής των Νεάντερταλ και δείχνουν ότι οι διαφορές με τους σύγχρονους ανθρώπους ξεκινούσαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν
NASA ΑΠΟΣΤΟΛΗ ARTEMIS II ΒΙΝΤΕΟ

Τech & Science / Artemis II: «Ευκαιρία ζωής» - Αστροναύτης απαθανατίζει την στιγμή που η Γη «δύει» πίσω από τη Σελήνη

Το πλήρωμα παρακολούθησε το φαινόμενο ενώ ταξίδευε στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που άνθρωποι αντικρίζουν αυτή την εικόνα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια
ΓΗ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε πως η Γη γίνεται όλο και πιο φωτεινή κάθε χρόνο - Τι σημαίνει αυτό;

Η Γη γίνεται ολοένα και πιο φωτεινή, όμως η εικόνα δεν είναι γραμμική - Νέα μελέτη της NASA δείχνει ότι η αύξηση του τεχνητού φωτισμού συνοδεύεται από έντονες διακυμάνσεις
Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Τech & Science / Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Επιστρατεύοντας τους τεχνολογικούς «μαχητές» της νεότερης γενιάς που δημιουργούν viral περιεχόμενο μέσω ΑΙ, το Ιράν δείχνει να κυριαρχεί στον πόλεμο των κοινωνικών μέσων, κατατροπώνοντας τη χώρα των «tech bros».
