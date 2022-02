Ανοίγει στο Λονδίνο την άνοιξη, το πρώτο μουσείο LGBTQ+, το οποίο ιδρύθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση Queer Britain. Το μουσείο θα βρίσκεται στο ισόγειο της πλατείας Granary 2 στο Kings Cross στο κτήριο που ανήκει στη φιλανθρωπική οργάνωση Art Fund. Ο χώρος θα στεγάζει τέσσερις γκαλερί, ένα εργαστήριο, ένα χώρο εκπαίδευσης, κατάστημα με είδη δώρων και γραφεία.

Το νέο μουσείο ιδρύεται για να «γιορτάζει τις ιστορίες, τους ανθρώπους και τα μέρη που είναι τόσο εγγενή στην queer κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει μια δήλωση. Τα σχέδια και τα προγράμματα του μουσείου πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Η είσοδος στο μουσείο θα είναι δωρεάν.

Το μουσείο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί μέσω «όλων των συνηθισμένων καναλιών: δωρεές, λιανικό εμπόριο, συνεργασίες, καταπιστεύματα και ιδρύματα. Το Queer Britain είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση και οι δωρητές που συνεισφέρουν σε αυτή στέλνουν ένα μήνυμα, λέγοντας: «Χάνουμε ιστορίες και αντικείμενα τέχνης κάθε μέρα και χρειαζόμαστε έναν κεντρικό χώρο για να εξετάσουμε, να κατανοήσουμε και να γιορτάσουμε τις ιστορίες μας».

Who wants a sneak peek of our new home?



Some of our amazing volunteers and trustees were able to stop by and have a look at the space as it is now. We're looking forward to sharing all of this with you.



Opening Spring 2022. pic.twitter.com/eDWlGTkmyy