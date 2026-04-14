Ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι του Rock and Roll Hall of Fame 2026

Phil Collins, Iron Maiden και Oasis εντάσσονται, μεταξύ άλλων, στην κατηγορία «Performer»

The LiFO team
Οι Oasis στο Wembley την 27η Σεπτεμβρίου 2025 / Φωτ.: Instagram @liamgallagher
Η λίστα με τους εισακτέους του φετινού Rock and Roll Hall of Fame ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του American Idol.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει την πρώτη τους εμπορική ηχογράφηση τουλάχιστον 25 χρόνια πριν. Σύμφωνα με τον Guardian, οι υποψήφιοι επιλέχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 καλλιτέχνες, ιστορικοί και επαγγελματίες του μουσικού κλάδου.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στην «τάξη» του 2026 στην κατηγορία «Performer», είναι:

  • Phil Collins
  • Billy Idol
  • Iron Maiden
  • Joy Division/New Order
  • Oasis
  • Sade
  • Luther Vandross
  • Wu-Tang Clan

Ο Κόλινς, τραγουδιστής της soft rock σκηνής, ο οποίος έχει ήδη εισαχθεί στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis, έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες όπως τα «In the Air Tonight» και «One More Night» και έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς το 1985 για το «No Jacket Required».

Η τραγουδίστρια της σόουλ και τζαζ Sade, είναι γνωστή για τραγούδια όπως τα «Smooth Operator» και «The Sweetest Taboo».

Οι Wu-Tang Clan θεωρούνται πρωτοπόροι της ραπ από το καθοριστικό ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1993, «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)».

Οι Iron Maiden, που είχαν προταθεί δύο φορές στο παρελθόν, συνέβαλαν καθοριστικά στο νέο κύμα του βρετανικού heavy metal με άλμπουμ όπως το «The Number of the Beast». Ο Luther Vandross, που έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ και σημείωσε επιτυχίες όπως τα «Here and Now» και «Any Love», πέθανε το 2005 και ενέπνευσε το τραγούδι «Luther» των Kendrick Lamar και SZA.

Φέτος, το Hall of Fame στρέφεται και στον ήχο του Μάντσεστερ, εντάσσοντας τους πρωτοπόρους του post-punk Joy Division και New Order - που μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό τα ίδια μέλη - καθώς και τους Oasis, οι οποίοι επανενώθηκαν πρόσφατα. Ο Billy Idol, επίσης Βρετανός, έχει φέρει μια πιο «πανκ» αισθητική στην ποπ με τραγούδια όπως «White Wedding» και «Rebel Yell».

Η τελετή ένταξης θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater στο Los Angeles.

Εκτός από την κατηγορία των ερμηνευτών, το Hall of Fame τιμά και συνεισφορές μέσω τριών ειδικών κατηγοριών: «early influence», «musical excellence» και το βραβείο Ahmet Ertegun.

Στην κατηγορία «early influence» θα τιμηθούν οι:

  • Celia Cruz
  • Fela Kuti
  • Queen Latifah
  • MC Lyte
  • Gram Parsons

Στην κατηγορία «musical excellence» θα τιμηθούν οι:

  • Linda Creed
  • Arif Mardin
  • Jimmy Miller
  • Rick Rubin

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο θρυλικός παρουσιαστής Ed Sullivan θα ενταχθεί στο Hall of Fame με το βραβείο Ahmet Ertegun για μη ερμηνευτές, ως αναγνώριση της εκπομπής του που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για πολλά μουσικά είδωλα των δεκαετιών του 1950 και του 1960 και συνέβαλε στην άρση φυλετικών διαχωρισμών στην αμερικανική ψυχαγωγία.

Με πληροφορίες από Variety, The Guardian
 

 
Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
