Ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι του Rock and Roll Hall of Fame 2026

Η λίστα με τους εισακτέους του φετινού Rock and Roll Hall of Fame ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του American Idol.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει την πρώτη τους εμπορική ηχογράφηση τουλάχιστον 25 χρόνια πριν. Σύμφωνα με τον Guardian, οι υποψήφιοι επιλέχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 καλλιτέχνες, ιστορικοί και επαγγελματίες του μουσικού κλάδου.

Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στην «τάξη» του 2026 στην κατηγορία «Performer», είναι:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Ο Κόλινς, τραγουδιστής της soft rock σκηνής, ο οποίος έχει ήδη εισαχθεί στο Hall of Fame ως μέλος των Genesis, έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες όπως τα «In the Air Tonight» και «One More Night» και έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς το 1985 για το «No Jacket Required».

Η τραγουδίστρια της σόουλ και τζαζ Sade, είναι γνωστή για τραγούδια όπως τα «Smooth Operator» και «The Sweetest Taboo».

Οι Wu-Tang Clan θεωρούνται πρωτοπόροι της ραπ από το καθοριστικό ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1993, «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)».

Οι Iron Maiden, που είχαν προταθεί δύο φορές στο παρελθόν, συνέβαλαν καθοριστικά στο νέο κύμα του βρετανικού heavy metal με άλμπουμ όπως το «The Number of the Beast». Ο Luther Vandross, που έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ και σημείωσε επιτυχίες όπως τα «Here and Now» και «Any Love», πέθανε το 2005 και ενέπνευσε το τραγούδι «Luther» των Kendrick Lamar και SZA.

Φέτος, το Hall of Fame στρέφεται και στον ήχο του Μάντσεστερ, εντάσσοντας τους πρωτοπόρους του post-punk Joy Division και New Order - που μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό τα ίδια μέλη - καθώς και τους Oasis, οι οποίοι επανενώθηκαν πρόσφατα. Ο Billy Idol, επίσης Βρετανός, έχει φέρει μια πιο «πανκ» αισθητική στην ποπ με τραγούδια όπως «White Wedding» και «Rebel Yell».

Η τελετή ένταξης θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater στο Los Angeles.

Εκτός από την κατηγορία των ερμηνευτών, το Hall of Fame τιμά και συνεισφορές μέσω τριών ειδικών κατηγοριών: «early influence», «musical excellence» και το βραβείο Ahmet Ertegun.

Στην κατηγορία «early influence» θα τιμηθούν οι:

Celia Cruz

Fela Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons

Στην κατηγορία «musical excellence» θα τιμηθούν οι:

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο θρυλικός παρουσιαστής Ed Sullivan θα ενταχθεί στο Hall of Fame με το βραβείο Ahmet Ertegun για μη ερμηνευτές, ως αναγνώριση της εκπομπής του που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για πολλά μουσικά είδωλα των δεκαετιών του 1950 και του 1960 και συνέβαλε στην άρση φυλετικών διαχωρισμών στην αμερικανική ψυχαγωγία.

