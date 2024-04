Alexander McQueen: Νέα έκθεση ρίχνει φως στο έργο του ιδιοφυούς σχεδιαστή

Μια ξεχωριστή οπτική στις κολεξιόν του Alexander McQueen, μέσα από το βλέμμα της Αν Ρέι, θα μπορεί να δει το κοινό της νέα έκθεσης «Lee Alexander McQueen & Ann Ray: Rendez-Vous».

Η έκθεση που εγκαινιάζεται τον επόμενο μήνα στο μουσείο τέχνης Frist, στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών, εξερευνά την δημιουργική συνεργασία μεταξύ του Βρετανού σχεδιαστή μόδας Alexander McQueen και της έμπιστης φίλης του, Γαλλίδας φωτογράφου Αν Ρέι.

Η έκθεση «Lee Alexander McQueen & Ann Ray: Rendez-Vous» που διοργανώνεται από την Barrett Barrera Projects σε αντίθεση με άλλες εκθέσεις για τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας, θα προσφέρει μια μοναδική οπτική στις κολεξιόν του, καθώς η Ρέι είχε αποκλειστική και απεριόριστη πρόσβαση στον κόσμο του και απαθανάτισε «τα πάντα, από στοχαστικές στιγμές στο στούντιο όταν σχεδίαζε μέχρι το οργανωμένο χάος στα παρασκήνια στις επιδείξεις πασαρέλας».

Συνολικά, η Γαλλίδα φωτογράφος φωτογράφισε 43 συλλογές και στην έκθεση θα παρουσιαστούν 65 φωτογραφίες που επέλεξε η ίδια από το αρχείο της που αποτελείται από περισσότερα από 32.000 αρνητικά.

Στην έκθεση έχουν συμπεριληφθεί 50 δημιουργίες που καλύπτουν ολόκληρη την καριέρα του Alexander McQueen, δέκα σύνολα από την γκαρνταρόμπα της Ρέι και διάφορα συλλεκτικά ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία προέρχονται από μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές έργων του σχεδιαστή στον κόσμο.

Για να αφηγηθεί την ιστορία και των δύο καλλιτεχνών, η έκθεση οργανώνεται σε πέντε ενότητες ενδυμάτων του σχεδιαστή σε συνδυασμό με 12 θεματικές ενότητες φωτογραφίας που επιλέχθηκαν και οργανώθηκαν από την ίδια τη Ρέι. Κατά την είσοδό τους οι επισκέπτες θα μαθαίνουν πρώτα για το πώς ξεκίνησε η δημιουργική συνεργασία των δύο καλλιτεχνών λίγο μετά την ανάληψη από τον Alexander McQueen το 1996 καθηκόντων διευθυντή δημιουργικού στον Givenchy, έναν από τους παλαιότερους και πιο φημισμένους οίκους ραπτικής του Παρισιού, σε ηλικία 27 ετών.

Γνωρίζοντας ήδη την κληρονομιά και την ευθύνη του, ο σχεδιαστής ήθελε κάποιον να απαθανατίσει τις φευγαλέες στιγμές του έργου του. Η Ρέι, που είχε συνεργαστεί με τον οίκο ανέλαβε την αποστολή. Με συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη και χωρίς επίσημο συμβόλαιο, η Ρέι συμφώνησε να τεκμηριώσει τη διαδικασία του Alexander McQueen με αντάλλαγμα την απεριόριστη πρόσβαση και δώρα δημιουργίες του, οι οποίες παρουσιάζονται στην έκθεση.

