Ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τα χέρια τους σε πίνακα του Πικάσο

Δύο ακτιβιστές για το κλίμα συνελήφθησαν αφού κόλλησαν τα χέρια τους πάνω σε πίνακα του Πικάσο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που μεταδόθηκε ζωντανά στα social media.

Η Αστυνομία της Βικτώριας κλήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας περίπου στις 12.40 το μεσημέρι της Κυριακής, (τοπική ώρα) επειδή δύο διαδηλωτές της Extinction Rebellion κόλλησαν τα χέρια τους στον πίνακα «Σφαγή στην Κορέα» του Πικάσο, που εκτίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος The Picasso Century.

«Μια 49χρονη γυναίκα από τη Νέα Νότια Ουαλία και ένας 59χρονος άνδρας απομακρυνθήκαν από τον πίνακα λίγο μετά τις 14:00», ανέφερε η αστυνομία της Βικτώριας.

«Το ζευγάρι και ένας 49χρονος άνδρας από την Williamstown συνελήφθησαν».

Το περιβαλλοντικό κίνημα Extinction Rebellion ανέλαβε την ευθύνη για τη διαμαρτυρία σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Το βίντεο έδειχνε δύο διαδηλωτές να ξεδιπλώνουν ένα πανό που έγραφε «Κλιματικό Χάος = Πόλεμος + Λιμός».

«Βρισκόμαστε σε μια κλιματική, οικολογική κρίση», λέει η ακτιβίστρια με το αριστερό της χέρι κολλημένο στον πίνακα.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα καθώς η ασφάλεια ζητούσε από τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη γκαλερί.

«Βρισκόμαστε στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας στην έκθεση Picasso Century», είπαν οι ακτιβιστές της Extinction Rebellion.

«Δύο διαδηλωτές έχουν κολλήσει τα τα χέρια τους στη «Σφαγής στην Κορέα» του Πικάσο.

«Αυτός ο πίνακας δείχνει τη φρίκη του πολέμου. Η κλιματική κατάρρευση θα σημάνει αύξηση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο. Τώρα είναι η ώρα για όλους και όλα τα θεσμικά όργανα να αναλάβουν δράση!»

Εκπρόσωπος της Extinction Rebellion είπε στον Guardian Australia ότι ο πίνακας δεν είχε υποστεί ζημιές.

Μόνο το διαφανές πλαστικό κάλυμμα πάνω από τον πίνακα είχε καταστραφεί, όπως είπε.

When it was just starting... pic.twitter.com/O5dgpn02h7