70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Υπάρχουν τόποι που μένουν για πάντα δεμένοι με τις τελευταίες ημέρες ενός ανθρώπου. Το Auvers-sur-Oise, ένα χωριό 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Παρισιού, είναι ένας από αυτούς. Εκεί ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ έφτασε στις 20 Μαΐου 1890, έζησε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ζωγράφισε με σχεδόν αδιανόητη ένταση και πέθανε στις 29 Ιουλίου, δύο ημέρες αφότου αυτοπυροβολήθηκε στα σιταροχώραφα πάνω από το χωριό.

Τώρα, το χωριό που έγινε το τελευταίο του τοπίο γιορτάζει ξανά τον πιο διάσημο επισκέπτη του με δύο εκθέσεις. Η πρώτη, Van Gogh, Influencer: Legacies in Motion, άνοιξε στο Château d’Auvers και θα διαρκέσει έως τις 3 Ιανουαρίου 2027. Η δεύτερη, Gachet, the Talent of Father and Son, the Collection of Yves d’Auvers Revealed, παρουσιάζεται στη Maison du docteur Gachet, το σπίτι του γιατρού Πολ Γκασέ, που φρόντισε τον Βαν Γκογκ στο τέλος της ζωής του.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η μεγάλη έκθεση στο Château d’Auvers δεν περιλαμβάνει πρωτότυπους πίνακες του Βαν Γκογκ. Αντί γι’ αυτό, συγκεντρώνει σχεδόν 100 έργα άλλων καλλιτεχνών για να δείξει την επίδραση που άσκησε ο Ολλανδός ζωγράφος σε όσους ήρθαν μετά από εκείνον, αλλά και σε όσους βρέθηκαν γύρω από το ίδιο το Auvers. Η επιρροή του παρουσιάζεται όχι σαν στατικό μουσείο λατρείας, αλλά σαν κυματισμός που συνεχίζει να απλώνεται.

Το δωμάτιο όπου πέθανε ο Βαν Γκογκ, στην Auberge Ravoux. Credit: Auberge Ravoux «Maison de Van Gogh», Auvers

Το Château d’Auvers είναι από μόνο του ένα παράξενο σκηνικό για αυτή την επιστροφή. Πρόκειται για ένα μέγαρο του 17ου αιώνα, χτισμένο σε πλαγιά πάνω από τον ποταμό Ουάζ, που δεσπόζει πάνω από το χωριό. Ο Βαν Γκογκ πρέπει να το έβλεπε από απόσταση σχεδόν κάθε μέρα όταν ζούσε εκεί. Σήμερα, το ίδιο κτίριο λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και φιλοξενεί μια έκθεση που δεν κοιτάζει μόνο τον Βαν Γκογκ, αλλά και το πώς εκείνος άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο άλλοι καλλιτέχνες είδαν τον τόπο.

Η έκθεση ανοίγει με έργα καλλιτεχνών του τέλους του 19ου αιώνα που ζωγράφισαν την περιοχή του Auvers. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι η Church at Auvers της Λεονίντ Μπουρζ, που μοιάζει εντυπωσιακά με τη διάσημη Εκκλησία στην Οβέρ του Βαν Γκογκ, η οποία βρίσκεται σήμερα στο Musée d’Orsay. Η γωνία της εκκλησίας και η γυναικεία φιγούρα που περπατά στο πλάνο είναι τόσο κοντά στις δύο εικόνες ώστε παραμένει δύσκολο να πει κανείς αν ο ένας επηρέασε την άλλη ή αν πρόκειται, όπως σημειώνει ο επιμελητής Wouter van der Veen, για μια «περίεργη σύμπτωση».

Léonide Bourges, Church at Auvers. Το έργο συνομιλεί με τη διάσημη Εκκλησία στην Οβέρ του Βαν Γκογκ. Vincent van Gogh, Η Εκκλησία στην Οβέρ, και Léonide Bourges, Church at Auvers. Δύο κοντινές ματιές στο ίδιο φορτισμένο τοπίο.

Άλλη σύνδεση έρχεται μέσα από τα χωράφια. Ο Σαρλ-Φρανσουά Ντομπινί είχε ζωγραφίσει το 1869 ένα τοπίο κοντά στο μονοπάτι που ανεβαίνει από την εκκλησία προς το νεκροταφείο, εκεί όπου αργότερα θα ταφεί ο Βαν Γκογκ. Ο ίδιος ο Βαν Γκογκ δεν ζωγράφισε ακριβώς από το ίδιο σημείο, όμως τα δικά του σιταροχώραφα έγιναν λίγα λεπτά πιο πέρα. Η διαφορά είναι αποκαλυπτική: ο Ντομπινί μένει σε μια πιο ατμοσφαιρική, ρεαλιστική γλώσσα, ενώ ο Βαν Γκογκ μετατρέπει το τοπίο σε κάτι πιο συναισθηματικό, πιο βίαιο, πιο προσωπικό.

Η έκθεση δείχνει και την άμεση επίδρασή του. Στο Path in the Fields του Léo Gausson, γύρω στο 1891-92, φαίνεται ήδη η σκιά του Wheatfield with Crows, ενός από τα τελευταία και πιο φορτισμένα έργα του Βαν Γκογκ. Ο Gausson δεν αντιγράφει τη σκηνή, αλλά φτιάχνει τη δική του εκδοχή: ένα στριφτό μονοπάτι που χάνεται απότομα μέσα στα σιτάρια, κάτω από έναν κόκκινο ουρανό που θυμίζει την εμμονή του Βαν Γκογκ με τον ήλιο.

Vincent van Gogh, Wheatfield with Crows Léo Gausson, Path in the Fields, περίπου 1891-92. Ένα από τα έργα που δείχνουν την άμεση επιρροή του Βαν Γκογκ στους μεταγενέστερους καλλιτέχνες.

Συνολικά, η έκθεση περιλαμβάνει λίγο περισσότερα από δώδεκα έργα που δημιουργήθηκαν πριν από την παραμονή του Βαν Γκογκ στο Auvers και περίπου 80 μεταγενέστερα. Όπως λέει ο Wouter van der Veen, ο Βαν Γκογκ «πέταξε μια πέτρα στη λίμνη», δημιουργώντας κύματα που έφτασαν σε χιλιάδες καλλιτέχνες, σε διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.

Η δεύτερη έκθεση, στη Maison du docteur Gachet, είναι πιο μικρή αλλά εξίσου φορτισμένη. Παρουσιάζει έργα του γιατρού Πολ Γκασέ και του γιου του, επίσης Πολ, οι οποίοι ήταν και οι δύο ερασιτέχνες ζωγράφοι. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή του Yves Diguet, γνωστού ως Yves d’Auvers, ο οποίος πέθανε το 2023, και δανείζονται από την κόρη του, Edmée Dorléans.

Ο Γκασέ δεν ήταν απλώς ο γιατρός των τελευταίων ημερών του Βαν Γκογκ. Ήταν συλλέκτης, φίλος καλλιτεχνών, ερασιτέχνης δημιουργός και ένα από τα πρόσωπα που πέρασαν στη ζωγραφική του Βαν Γκογκ. Το σπίτι του, με μερικά από τα αρχικά του έπιπλα, προσφέρει στους επισκέπτες κάτι περισσότερο από μια μικρή έκθεση: ένα είδος επιστροφής σε έναν χώρο που ο Βαν Γκογκ γνώριζε καλά.

Ανάμεσα στα έργα του γιατρού ξεχωρίζει ένα τοπίο από τον κήπο του, με θέα στις στέγες των απέναντι σπιτιών. Ο Βαν Γκογκ είχε ζωγραφίσει στον ίδιο κήπο, μεταξύ άλλων και το Portrait of Dr Gachet. Ξεχωρίζει επίσης το Bouquet of Peonies του 1907, σχεδόν σίγουρα με λουλούδια από τον κήπο του Γκασέ, ζωγραφισμένα με παχύ στρώμα χρώματος που θυμίζει τη χειρονομία του Βαν Γκογκ. Στο κέντρο του μπουκέτου, ένα μεγάλο λευκό λουλούδι με κιτρινωπή καρδιά μοιάζει σχεδόν με ήλιο.

Dr Paul Gachet, Bouquet of Peonies, 1907. Τα λουλούδια του κήπου του Γκασέ, ζωγραφισμένα με εμφανή μνήμη της χειρονομίας του Βαν Γκογκ.

Η σχέση του Γκασέ με τον Βαν Γκογκ συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του ζωγράφου. Ο γιατρός είχε στην κατοχή του σημαντική συλλογή έργων και σχεδίων του, την οποία ο γιος του δώρισε στο Λούβρο τη δεκαετία του 1950. Σήμερα, αυτά τα έργα βρίσκονται στο Musée d’Orsay, στο Παρίσι.

Πέρα από τις δύο εκθέσεις, το ίδιο το Auvers παραμένει μια διαδρομή μνήμης. Η Auberge Ravoux, το πανδοχείο όπου έμενε ο Βαν Γκογκ, άνοιξε ξανά για τη φετινή σεζόν και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Νοεμβρίου. Το μικρό δωμάτιο όπου έζησε και πέθανε παραμένει σχεδόν άδειο, σαν να μην χρειάζεται τίποτα για να δείξει την απουσία.

Από εκεί, η διαδρομή προς την εκκλησία που ζωγράφισε είναι σύντομη. Λίγο πιο πάνω, στο νεκροταφείο, ο Βίνσεντ και ο Τεό είναι θαμμένοι δίπλα δίπλα, κάτω από έναν μανδύα κισσού. Πιο πέρα απλώνονται τα σιταροχώραφα, η πηγή έμπνευσης αλλά και ο τόπος της τελικής απόφασης. Το Auvers-sur-Oise δεν είναι μόνο το μέρος όπου τελείωσε η ζωή του Βαν Γκογκ. Είναι το μέρος όπου, μέσα σε μόλις 70 ημέρες, η ζωγραφική του επιτάχυνε σαν να ήξερε ότι ο χρόνος είχε λιγοστέψει.

Και αυτό ίσως εξηγεί γιατί το χωριό επιστρέφει ξανά και ξανά σε εκείνον: όχι μόνο επειδή εκεί πέθανε, αλλά επειδή εκεί το βλέμμα του άφησε τοπίο που ακόμη δεν έχει σταματήσει να κινείται.

με στοιχεία από το Artnewspaper