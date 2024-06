Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά του για την Γιορτή του Πατέρα

Με μία τρυφερή φωτογραφία, θέλησαν να ευχηθούν στον πρίγκιπα Ουίλιαμ τα παιδιά του για την Γιορτή του Πατέρα.

Νωρίτερα σήμερα αναρτήθηκε μία φωτογραφία του διάδοχου του βρετανικού θρόνου με τα παιδιά του, στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στην πλατφόρμα Χ, για την Γιορτή του Πατέρα. Στη φωτογραφία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι αγκαλιασμένος με τα τρία του παιδιά, τον Τζωρτζ, τη Σαρλότ και τον Λουίς στην παραλία και αγναντεύουν τη θάλασσα.

«We love you, Papa. Happy Father’s Day, G, C & L», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους. Ωστόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά και στον δικό του πατέρα, βασιλιά Κάρολο Γ΄.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT