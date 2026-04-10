Η επιστροφή των αυθεντικών «Άγγελων του Τσάρλι»

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς, οι τρεις πρωταγωνίστριες εμφανίστηκαν μαζί στο Λος Άντζελες και θυμήθηκαν τα παλιά ενώπιον ενός ενθουσιώδους κοινού.

Η επιστροφή των αυθεντικών «Άγγελων του Τσάρλι» Facebook Twitter
«Οι Άγγελοι του Τσάρλι» μισό αιώνα μετά: Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ, Σέριλ Λαντ.
0


ΟΡΘΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΕΥΦΗΜΙΕΣ υποδέχτηκε το κοινό στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ τις Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ, καθώς το εμβληματικό τρίο από τους «Άγγελους του Τσάρλι» εμφανίστηκε ξανά μαζί στο πλαίσιο του φεστιβάλ PaleyFest στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την 50ή επέτειο μιας σειράς-φαινόμενο για την ποπ κουλτούρα. Η διάσημη αστυνομική σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 22 Σεπτεμβρίου 1976, σε μια εποχή πριν από το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες streaming, όταν μόνο τρία μεγάλα δίκτυα κυριαρχούσαν στις αμερικανικές τηλεοπτικές συχνότητες. Γρήγορα έγινε μία από τις δέκα πιο δημοφιλείς σειρές του δικτύου ABC κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων κύκλων της πενταετούς πορείας της, η οποία ολοκληρώθηκε το 1981.

Η Τζάκλιν Σμιθ αναφέρθηκε στον πρωτοποριακό χαρακτήρα της σειράς, λέγοντας στο κοινό: «Ήξερα ότι η σειρά ήταν διαφορετική, ξεχωριστή και μοναδική. Τρεις γυναίκες που κυνηγούσαν εκείνες τον κίνδυνο αντί να περιμένουν να τις σώσει κάποιος άντρας». Η Κέιτ Τζάκσον πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αφήσαμε το στίγμα μας». Από το reunion έλειπε, βεβαίως, η Φάρα Φόσετ, η οποία αποχώρησε μετά την πρώτη σεζόν για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο και έφυγε από τη ζωή το 2009. Η Σέριλ Λαντ ήταν η αντικαταστάτριά της στη σειρά. Πέντε δεκαετίες μετά, το θρυλικό σίριαλ συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό μέσω των επαναλήψεων και των DVD, έχοντας επίσης εμπνεύσει μια νέα σειρά ταινιών με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνίστριες τις Ντρου Μπάριμορ, Κάμερον Ντίαζ και Λούσι Λιου.

Παρά την τεράστια και παγκόσμια δημοτικότητά της, η σειρά δέχτηκε και κριτική λόγω των «ελαφρώς» ντυμένων πρωταγωνιστριών της και της «ανούσιας» υποκριτικής τους. Ωστόσο, η Τζάκσον δεν πτοούνταν. «Δεν με ενοχλούσαν», δηλώνει σήμερα. «Ήξερα τι κάναμε, όπως και η Γκλόρια Στάινεμ (η διάσημη εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος) και μερικοί άλλοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Συμβάλλαμε στο να ανοίξει μια τρύπα σε εκείνο το γυάλινο ταβάνι και αυτό κάνει τη διαφορά. Βοηθούσαμε στους ανθρώπους να περάσουν μια ώρα καθισμένοι αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόραση ξεχνώντας τα πάντα και ταυτόχρονα περνάγαμε διακριτικά το μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές, έξυπνες και μπορούν να κάνουν ό,τι κι ένας άνδρας».

Η επιστροφή των αυθεντικών «Άγγελων του Τσάρλι» Facebook Twitter
Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ, και Σέριλ Λαντ, Λος Άντζελες, Μάρτιος του 1978.

Μετά τη θητεία τους ως «Άγγελοι», η Σμιθ, 80 ετών, και η Λαντ, 74 ετών, έχτισαν παραγωγικές καριέρες στην τηλεοραση. Η Τζάκσον, 77 ετών, η οποία αποχώρησε μετά από τρεις σεζόν, πρωταγωνίστησε στη σειρά του CBS «Scarecrow and Mrs. King» προτού αποσυρθεί από την τηλεόραση πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες για να μεγαλώσει τον γιο της. Πέρα από τη συμμετοχή της στη διάσημη σειρά, τις τρεις ηθοποιούς συνδέει η κοινή τους μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Η Λαντ αποκάλυψε δημοσίως για πρώτη φορά την περασμένη Δευτέρα ότι είχε αντιμετωπίσει μια επιθετική μορφή της νόσου, αν και δεν διευκρίνισε πότε. Η Σμιθ εκδήλωσε την άμεση υποστήριξή της: «Όταν με πήρε η Σέριλ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να της στείλω τις περούκες μου». Η Σμιθ στάθηκε στο πλευρό της Τζάκσον κατά τη διάρκεια της δικής της περιπέτειας με τον καρκίνο· και οι τρεις τους προέτρεψαν το κοινό να δώσει προτεραιότητα στις τακτικές εξετάσεις υγείας.

Σε μια πιο χαλαρή στιγμή της εκδήλωσης, ρωτήθηκαν ποια ήταν τα αγαπημένα τους ρούχα από τη σειρά. Η απάντηση της Τζάκσον («εγώ, πάντως, φορούσα πολλά ζιβάγκο») προκάλεσε γέλια, η Σμιθ ανέφερε το μικροσκοπικό λευκό μπικίνι της από τους τίτλους έναρξης, ενώ η Λαντ δήλωσε γελώντας: «Μπικίνι, πολλά μπικίνι». Η Τζάκσον, η Σμιθ και η Λαντ θα ξανασυναντηθούν στις 14 Μαΐου ως τιμώμενες προσωπικότητες στο γκαλά «Paley Honors» στη Νέα Υόρκη. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σμιθ με τίτλο «I once knew a guy named Charlie» («Ήξερα κάποτε έναν τύπο που τον έλεγαν Τσάρλι») έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Με στοιχεία από τον «Independent»

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΣΕΙΡΑ

TV & Media / Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες
THE LIFO TEAM
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Πολιτισμός / Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Πολιτισμός / Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Πολιτισμός / Πέθανε ο Άφρικα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Πολιτισμός / Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026, με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Πολιτισμός / Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
THE LIFO TEAM
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Πολιτισμός / Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
THE LIFO TEAM
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Πολιτισμός / Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Πολιτισμός / Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Πολιτισμός / Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
THE LIFO TEAM
Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Πολιτισμός / Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
THE LIFO TEAM
 
 