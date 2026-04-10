Η επιστροφή των αυθεντικών «Άγγελων του Τσάρλι»



ΟΡΘΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΕΥΦΗΜΙΕΣ υποδέχτηκε το κοινό στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ τις Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ, καθώς το εμβληματικό τρίο από τους «Άγγελους του Τσάρλι» εμφανίστηκε ξανά μαζί στο πλαίσιο του φεστιβάλ PaleyFest στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την 50ή επέτειο μιας σειράς-φαινόμενο για την ποπ κουλτούρα. Η διάσημη αστυνομική σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 22 Σεπτεμβρίου 1976, σε μια εποχή πριν από το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες streaming, όταν μόνο τρία μεγάλα δίκτυα κυριαρχούσαν στις αμερικανικές τηλεοπτικές συχνότητες. Γρήγορα έγινε μία από τις δέκα πιο δημοφιλείς σειρές του δικτύου ABC κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων κύκλων της πενταετούς πορείας της, η οποία ολοκληρώθηκε το 1981.

Η Τζάκλιν Σμιθ αναφέρθηκε στον πρωτοποριακό χαρακτήρα της σειράς, λέγοντας στο κοινό: «Ήξερα ότι η σειρά ήταν διαφορετική, ξεχωριστή και μοναδική. Τρεις γυναίκες που κυνηγούσαν εκείνες τον κίνδυνο αντί να περιμένουν να τις σώσει κάποιος άντρας». Η Κέιτ Τζάκσον πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αφήσαμε το στίγμα μας». Από το reunion έλειπε, βεβαίως, η Φάρα Φόσετ, η οποία αποχώρησε μετά την πρώτη σεζόν για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο και έφυγε από τη ζωή το 2009. Η Σέριλ Λαντ ήταν η αντικαταστάτριά της στη σειρά. Πέντε δεκαετίες μετά, το θρυλικό σίριαλ συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό μέσω των επαναλήψεων και των DVD, έχοντας επίσης εμπνεύσει μια νέα σειρά ταινιών με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνίστριες τις Ντρου Μπάριμορ, Κάμερον Ντίαζ και Λούσι Λιου.

Παρά την τεράστια και παγκόσμια δημοτικότητά της, η σειρά δέχτηκε και κριτική λόγω των «ελαφρώς» ντυμένων πρωταγωνιστριών της και της «ανούσιας» υποκριτικής τους. Ωστόσο, η Τζάκσον δεν πτοούνταν. «Δεν με ενοχλούσαν», δηλώνει σήμερα. «Ήξερα τι κάναμε, όπως και η Γκλόρια Στάινεμ (η διάσημη εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος) και μερικοί άλλοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Συμβάλλαμε στο να ανοίξει μια τρύπα σε εκείνο το γυάλινο ταβάνι και αυτό κάνει τη διαφορά. Βοηθούσαμε στους ανθρώπους να περάσουν μια ώρα καθισμένοι αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόραση ξεχνώντας τα πάντα και ταυτόχρονα περνάγαμε διακριτικά το μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές, έξυπνες και μπορούν να κάνουν ό,τι κι ένας άνδρας».

Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ, και Σέριλ Λαντ, Λος Άντζελες, Μάρτιος του 1978.

Μετά τη θητεία τους ως «Άγγελοι», η Σμιθ, 80 ετών, και η Λαντ, 74 ετών, έχτισαν παραγωγικές καριέρες στην τηλεοραση. Η Τζάκσον, 77 ετών, η οποία αποχώρησε μετά από τρεις σεζόν, πρωταγωνίστησε στη σειρά του CBS «Scarecrow and Mrs. King» προτού αποσυρθεί από την τηλεόραση πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες για να μεγαλώσει τον γιο της. Πέρα από τη συμμετοχή της στη διάσημη σειρά, τις τρεις ηθοποιούς συνδέει η κοινή τους μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Η Λαντ αποκάλυψε δημοσίως για πρώτη φορά την περασμένη Δευτέρα ότι είχε αντιμετωπίσει μια επιθετική μορφή της νόσου, αν και δεν διευκρίνισε πότε. Η Σμιθ εκδήλωσε την άμεση υποστήριξή της: «Όταν με πήρε η Σέριλ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να της στείλω τις περούκες μου». Η Σμιθ στάθηκε στο πλευρό της Τζάκσον κατά τη διάρκεια της δικής της περιπέτειας με τον καρκίνο· και οι τρεις τους προέτρεψαν το κοινό να δώσει προτεραιότητα στις τακτικές εξετάσεις υγείας.

Σε μια πιο χαλαρή στιγμή της εκδήλωσης, ρωτήθηκαν ποια ήταν τα αγαπημένα τους ρούχα από τη σειρά. Η απάντηση της Τζάκσον («εγώ, πάντως, φορούσα πολλά ζιβάγκο») προκάλεσε γέλια, η Σμιθ ανέφερε το μικροσκοπικό λευκό μπικίνι της από τους τίτλους έναρξης, ενώ η Λαντ δήλωσε γελώντας: «Μπικίνι, πολλά μπικίνι». Η Τζάκσον, η Σμιθ και η Λαντ θα ξανασυναντηθούν στις 14 Μαΐου ως τιμώμενες προσωπικότητες στο γκαλά «Paley Honors» στη Νέα Υόρκη. Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σμιθ με τίτλο «I once knew a guy named Charlie» («Ήξερα κάποτε έναν τύπο που τον έλεγαν Τσάρλι») έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Με στοιχεία από τον «Independent»