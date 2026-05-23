Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Τι εξετάζουν οι αρχές για τα όπλα που κουβαλούσε ο 42χρονος

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου, που τραυματίστηκε έπειτα από ανταλλαγή πυρών, λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μικρολίμανο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προετοίμαζε εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, εξετάζεται το σημείο όπου διέμενε, αλλά και τα ίχνη που μπορεί να έχει αφήσει το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή του, αλλά και σε κοντινή απόσταση από τον τραυματία, με τις Αρχές να εξετάζουν από πού προμηθεύτηκε τα όπλα και τις χειροβομβίδες, αλλά και ποιοι θα μπορούσαν να ήταν οι πιθανοί στόχοι του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο βαρύ ποινικό παρελθόν του, το οποίο περιλαμβάνει υποθέσεις ανθρωποκτονιών, ληστειών και απόδραση από τις φυλακές το 2019, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο με διασυνδέσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Το χρονικό των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τυχαίο έλεγχο, εντόπισαν τον άνδρα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο, κρίνοντάς τον ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε βγάζοντας όπλο, με αποτέλεσμα αστυνομικός να ανοίξει πυρ και να τον τραυματίσει.

Όπως έγινε γνωστό στην κατοχή του βρέθηκαν και τρία όπλα, ανάμεσά τους γεμιστήρας με 30 σφαίρες, ενώ σε τσάντα που βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο όπου τραυματίστηκε, εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες.

Άμεσα η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για έλεγχο του χώρου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό και σύμφωνα με πληροφορίες είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή του.

Εκτιμάται ότι έχει τραυματιστεί στην περιοχή της γνάθου ή του λαιμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.