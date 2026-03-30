Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Η Sony Pictures Television αναπτύσσει νέα τηλεοπτική σειρά για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με τη Λόρα Ντερν να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Η σειρά περιορισμένων επεισοδίων βασίζεται στο βιβλίο «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story» της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν, η οποία έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την υπόθεση μέσα από την έρευνά της για τη Miami Herald. Η Ντερν θα υποδυθεί την ίδια τη Μπράουν.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες. Η αφήγηση ακολουθεί τη μακροχρόνια προσπάθεια της δημοσιογράφου, η οποία εντόπισε δεκάδες θύματα, έπεισε επιζώσες να μιλήσουν δημόσια και συνέβαλε στην επανεκκίνηση της ποινικής δίωξης που οδήγησε στις συλλήψεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Τη διασκευή του βιβλίου έχει αναλάβει η Σάρον Χόφμαν, η οποία θα είναι και εκτελεστική παραγωγός και συν-υπεύθυνη παραγωγής μαζί με την Αϊλίν Μάιερς. Η Ντερν θα συμμετέχει επίσης στην παραγωγή, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Άνταμ ΜακΚέι και Κέβιν Μέσικ μέσω της εταιρείας Hyperobject Industries. Η Μπράουν θα συμμετέχει επίσης ως παραγωγός.

Εφόσον το project εξασφαλίσει τηλεοπτική στέγη, κάτι που θεωρείται πιθανό, θα πρόκειται για την πρώτη δραματοποιημένη σειρά που επικεντρώνεται στην υπόθεση Έπσταϊν. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει κυρίως ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, η οποία αφορά ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων με εμπλοκή ισχυρών προσώπων.

Η σειρά εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση της Hyperobject Industries να αναπτύσσει παραγωγές με επίκαιρη θεματολογία. Ο ΜακΚέι, που ξεκίνησε με κωμωδίες όπως το «Anchorman», έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί σε έργα με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως το «The Big Short» και το «Don’t Look Up», καθώς και στη σειρά «Succession».

Η Ντερν συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της. Έχει προταθεί εννέα φορές για βραβείο Emmy, κερδίζοντας το 2017 για τη σειρά «Big Little Lies», ενώ το 2020 τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Marriage Story». Έχει επίσης συμμετάσχει σε παραγωγές όπως «Jurassic Park», «Little Women» και «Star Wars: The Last Jedi».

Με πληροφορίες από Variety

