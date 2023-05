Ζοζέπ Μπορέλ: Πρέπει να επιταχύνουμε τις αποστολές πυρομαχικών στην Ουκρανία

Σε νέα εξοπλιστική βοήθεια προς την Ουκρανία καλούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δια στόματος Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «να επιταχύνουν» τις αποστολές όπλων προς τις ουκρανικές δυνάμεις και να τις προμηθεύσουν με συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς για να απαντούν στις ρωσικές επιθέσεις.

«Οι Ουκρανοί έχουν ειδικές ανάγκες. Οι Ρώσοι τους βομβαρδίζουν από μεγάλη απόσταση, κατά συνέπεια πρέπει να έχουν την ικανότητα να φθάνουν στις ίδιες αποστάσεις, το ίδιο βεληνεκές», εξήγησε έπειτα από την συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα στην Στοκχόλμη.

Pleased to welcome Foreign Minister @DmytroKuleba at our EU 27 Foreign Ministers meeting in Stockholm.



Our unity and support to #Ukraine is more solid than ever, and it will continue until Ukraine prevails. pic.twitter.com/V6X9L70JLW