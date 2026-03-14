Βραζιλία: Στη ΜΕΘ ο Μπολσονάρου - Σοβαρή η κατάστασή του

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εισήχθη την Παρασκευή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς πάσχει από βρογχοπνευμονία, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική DF Star της Μπραζίλια αφού «ανέβασε υψηλό πυρετό, εμφάνισε μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και ρίγη» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν που ανάρτησε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, στο Instagram.

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή και πιθανότατα θα παραμείνει στο νοσοκομείο επί αρκετές ημέρες. Προς το παρόν πάντως αποκλείεται η πιθανότητα μιας νέας χειρουργικής επέμβασης.

Σοβαρή η κατάσταση του Μπολσονάρου

Ο Μπολσονάρου, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έχει χειρουργηθεί πολλές φορές και έχει νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη μετά την επίθεση που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα.

Το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε κρίσεις λόξιγκα, συχνά συνοδευόμενες από εμετούς, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό.

«Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου» είπε στους δημοσιογράφους ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς ο Ζαΐχ Μπολσονάρου θα μειώσει την ποινή του