Τα κατοικίδια που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία διευκολύνει προσωρινά την επιστροφή πολιτών της μαζί με κατοικίδια από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που καταφύγια στο Ντουμπάι λένε ότι γεμίζουν από ζώα που μένουν πίσω λόγω του πολέμου με το Ιράν.

The LiFO team
Ένας άνδρας που είχε εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι αγκαλιάζει έναν σκύλο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Σόφιας την περασμένη εβδομάδα
Ολο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου με το Ιράν, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες κατοικίδια στο Ντουμπάι, την ώρα που τα καταφύγια λένε ότι έχουν φτάσει στα όριά τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Γαλλία διευκολύνει προσωρινά την επιστροφή πολιτών της μαζί με σκύλους και γάτες.

Ο πόλεμος δεν αφήνει πίσω του μόνο ανθρώπους που φεύγουν βιαστικά. Αφήνει πίσω του και ζώα που δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Στο Ντουμπάι, οργανώσεις προστασίας ζώων λένε ότι οι εγκαταλείψεις κατοικιδίων αυξάνονται, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να φύγουν από τη Μέση Ανατολή χωρίς να μπορούν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους.

Καταφύγια και φιλοζωικές οργανώσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλώνουν πως έχουν φτάσει στα όριά τους. Η K9 Friends αναφέρει ότι δέχεται συνεχώς αιτήματα για ζώα που εγκαταλείπονται, ενώ η Dubai Street Kitties περιγράφει μια ασφυκτική κατάσταση, με κάθε διαθέσιμο χώρο γεμάτο και τα τηλεφωνήματα να μην σταματούν.

Ο Δήμος του Ντουμπάι εγκατέστησε 12 σταθμούς σίτισης με τεχνητή νοημοσύνη σε όλη την πόλη, ως απάντηση στην αύξηση των αδέσποτων γατών και σκύλων. Φωτ.: Government of Dubai

Η RSPCA μιλά για τα κατοικίδια ως τα «αθέατα θύματα» της σύγκρουσης. Οπως σημειώνει, τα ζώα εξαρτώνται πλήρως από τους ιδιοκτήτες τους και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η οικογένειά τους εξαφανίστηκε ξαφνικά. Οι άνθρωποι φεύγουν μέσα στον πανικό και τα ζώα μένουν πίσω, συχνά χωρίς καμία φροντίδα.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει ήδη περάσει σε φάση επαναπατρισμών από τη Μέση Ανατολή. Από τις αρχές Μαρτίου έχουν ανακοινωθεί πτήσεις επιστροφής για Γάλλους πολίτες από χώρες της περιοχής, καθώς η σύγκρουση διαταράσσει μετακινήσεις και αεροπορικές συνδέσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Παρίσι διευκολύνει προσωρινά την επιστροφή πολιτών μαζί με τα κατοικίδιά τους. Το μέτρο δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά πια μόνο τις φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια, αλλά περνά και στο επίπεδο της κρατικής διαχείρισης.

Χιλιάδες Γάλλοι έχουν ήδη επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή από την έναρξη της κρίσης, καθώς η χώρα εντείνει τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών της. Οσο οι επαναπατρισμοί αυξάνονται, τόσο πιο ορατό γίνεται και ένα ερώτημα που συνήθως μένει στο περιθώριο: τι γίνεται με τα ζώα όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν απότομα;

Τα κατοικίδια γίνονται έτσι ένα από τα πιο σιωπηλά θύματα αυτής της κρίσης. Είναι αυτά που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι φεύγουν βιαστικά.

 

