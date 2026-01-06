Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη Συμμαχία των Προθύμων - Η ατζέντα της συνόδου

Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Τη σύνοδο συγκάλεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι στόχος της θα είναι να καθοριστεί η συμβολή του κάθε κράτους στο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

Στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» που διεξάγεται σήμερα στο Παρίσι με τη συμμετοχή 35 χωρών έχει ως στόχο να καταδείξει τη «σύγκλιση» μεταξύ της Ουάσινγκτον, των Ευρωπαίων και του Κιέβου σε ό,τι αφορά τους «επιχειρησιακούς όρους» των εγγυήσεων ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Είκοσι επτά ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων, κυρίως από την Ευρώπη, αναμένονται στη γαλλική πρωτεύουσα για αυτήν τη νέα σύνοδο όπου θα εκπροσωπηθούν συνολικά 35 χώρες.

Παρόντες θα είναι επίσης, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη αμερικανική συμμετοχή σε μια δια ζώσης σύνοδο αυτής της Συμμαχίας που συγκροτήθηκε την άνοιξη με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένονται επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Καναδός ομόλογός της, Μαρκ Κάρνεϊ.

Η ατζέντα της συνόδου

Οι συζητήσεις αναμένεται ότι θα επικεντρωθούν κυρίως στους «όρους» μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και στο πώς θα απαντήσουν στην περίπτωση παραβίασής της.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, θα συζητηθεί επίσης «η ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης» για την ασφάλεια της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας πιθανής πολιτικής συμφωνίας.

Οι ηγέτες δεν αναμένεται να αποκαλύψουν κάτι παρά μόνο «όσα επιτρέπει το στρατιωτικό απόρρητο να πουν», προειδοποίησε ένας σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι θα ανακοινωθεί το μέγεθος της πολυεθνικής δύναμης ή η συμβολή των χωρών που δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν, όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

«Φιλοδοξούμε να δείξουμε ότι ολοκληρώθηκε το έργο της σύγκλισης. Μπορούμε αξιόπιστα να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι της Συμμαχίας των Προθύμων και οι Αμερικανοί ξέρουν πώς θα δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόλις ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, μόλις ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για την ειρήνη», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια