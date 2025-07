Σε μία από τις πιο αλλόκοτες στιγμές μίας πολύκροτης δίκης, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να πανηγυρίσει την ετυμηγορία υπέρ του Sean «Diddy» Combs, ρίχοντας baby oil στον αέρα.

Ο Combs απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εμπορία ανθρώπων, αλλά κρίθηκε ένοχος για δύο παραβάσεις σχετικές με μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία: μία με εμπλεκόμενη την Cassie Ventura και άλλη μία με γυναίκα γνωστή ως «Jane».

Η ετυμηγορία θεωρήθηκε μερική νίκη για την υπεράσπιση, καθώς ο Combs απέφυγε τις ποινές για τα βαρύτερα αδικήματα.

Armon Wiggins is celebrating and getting baptized with baby oil after hearing the Diddy verdict.



Are y'all serious?

Ο ρόλος του baby oil στην υπόθεση Diddy

Η χρήση baby oil υπήρξε κεντρικό στοιχείο των καταθέσεων στη δίκη, καθώς πρώην συνεργάτες του Combs είχαν περιγράψει τις «προετοιμασίες» για τα λεγόμενα «Freak Offs» (σεξουαλικές συνευρέσεις υπό την επήρεια ουσιών) όπου το baby oil χρησιμοποιούνταν σε μεγάλες ποσότητες. Η χρήση του baby oil είχε καταγραφεί και σε εκθέσεις ζημιών ξενοδοχείων όπου είχε διαμείνει ο Combs.

Έτσι, για ορισμένους «υποστηρικτές» του Combs, το baby oil μετατράπηκε σε «σύμβολο» έξω από το δικαστήριο. Ορισμένοι, μάλιστα, έκαναν χιούμορ με τη φράση «If you don’t slip, you must acquit», μία παραλλαγή του γνωστού «If the glove doesn’t fit, you must acquit» από τη δίκη του O.J. Simpson.

Ο YouTuber Tes Harper, γνωστός και ως «Oota on Go», κρατούσε σωληνάριο baby oil και δήλωσε στο Newsweek: «Ο Diddy πρέπει τώρα να γίνει υπέρμαχος των γυναικών». Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε την ετυμηγορία λέγοντας: «Ήμουν κυριολεκτικά ξαπλωμένος στο πάτωμα της αίθουσας, δεν το πίστευα. Το ότι δεν καταδικάστηκε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης είναι τεράστιο».

Diddy’s supporters turned the courthouse steps into a full-blown spectacle, rubbing on baby oil and partying hard after the verdict was announced.



The energy was wild, raw, and completely unapologetic.



These people are sick.

Καθώς η μέρα προχωρούσε, το πλήθος μεγάλωνε, ενώ από φορητά ηχεία ακουγόταν μουσική της Bad Boy Records, της δισκογραφικής εταιρείες που ίδρυσε ο Diddy το 1993.

Παρά τη μερική του αθώωση, ο Combs παραμένει αντιμέτωπος με σωρεία αστικών αγωγών, πολλές από τις οποίες κατατέθηκαν αφότου ήρθε στο φως η ποινική έρευνα. Οι αγωγές αφορούν ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση, εμπορία ανθρώπων και κακομεταχείριση πρώην συνεργατών.

Τώρα, το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για την προσωρινή του κράτηση ή την απελευθέρωσή του εν αναμονή της καταδίκης.

Με πληροφορίες από Newsweek