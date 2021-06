Ο Δούκας και η Δούκισσα του Έσεξ υποβιβάστηκαν αρκετές θέσεις στην ιεραρχία της βασιλικής οικογένειας στην επίσημη ιστοσελίδα της.



Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται, ασφαλώς, η βασίλισσα Ελισάβετ, ακολουθούμενη από τον πρωτότοκό της, Κάρολο και τη σύζυγό του, Καμίλα. Στη συνέχεια, βρίσκονται ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον. Μέχρι πρότινος, τον αδερφό του διαδεχόταν ο Χάρι και η Μέγκαν. Όχι όμως πια.



Πλέον, Χάρι και Μέγκαν βρίσκονται κάτω από την πριγκίπισσα Άννα, τη μεγαλύτερη αδερφή του Καρόλου, τον Άντριου και τον Εδουάρδο (το τέταρτο παιδί της Ελισάβετ) και τη σύζυγό του Σοφία, κόμισσα του Ουέσεξ.



Μετά το περιβόητο Megxit, την αποποίηση των βασιλικών καθηκόντων από το πριγκιπικό ζεύγος, και την πολυσυζητημένη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, Χάρι και Μέγκαν υποβαθμίστηκαν στη λίστα των ανώτατων μελών της Βασιλικής Οικογένειας.



Όπως είχαν παρατηρήσει πολίτες, τις τελευταίες εβδομάδες η ιστοσελίδα βρισκόταν υπό κατασκευή.

Το αναθεωρημένο βιογραφικό του Χάρι αναφέρει: «Όπως ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από ανώτερα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας. Μοιράζονται τον χρόνο τους μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής, εξακολουθώντας να τιμούν τα καθήκοντά τους στη Βασίλισσα, την Κοινοπολιτεία. Το Frogmore Cottage στη Βρετανία παραμένει το σπίτι τους».

Από την άλλη, στο προφίλ της Μέγκαν σημειώνεται: «Η Δούκισσα θα συνεχίσει να στηρίζει σειρά ανθρωπιστικών οργανώσεων και σκοπών που αντανακλούν τα ζητήματα με τα οποία συνδέεται εδώ και καιρό, όπως τέχνες, πρόσβαση στην εκπαίδευση, στήριξη των γυναικών και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων».



Η αλλαγή αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άλλη μια επίθεση κατά των Χάρι και Μέγκαν από το Παλάτι. Άλλοι τη θεώρησαν λογική κι αναμενόμενη ενώ κάποιοι την έκριναν ήπια, θεωρώντας πως το ζεύγος πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς από τη λίστα.

