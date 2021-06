Ένας από τους νεαρότερους νικητές της National Lottery στη Βρετανία πέθανε ξαφνικά στα 23 του, λιγότερο από επτά χρόνια αφότου κέρδισε 390.000 λίρες σε ηλικία 16 ετών.

Ο Callum Fitzpatrick από το Ballymartin εργαζόταν στο παντοπωλείο των γονιών του και μελετούσε για τις εξετάσεις του, όταν κέρδισε το μεγάλο έπαθλο, τον Οκτώβριο του 2014- μαθαίνοντας για το τζάκποτ ενώ έκανε babysitting στο σπίτι της θείας του.

Παρά τη νίκη του, επέμεινε να συνεχίσει τις σπουδές του ως μηχανολόγος μηχανικός στο Ulster University αλλά υποσχέθηκε στον εαυτό του να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο με δικά του χρήματα, όταν έγινε 17.

Τα τελευταία χρόνια δούλευε σε ένα μπαρ, στο παραθαλάσσιο Annalong, με τους πρώην εργοδότες του να κάνουν λόγο για «ένα αξιότιμο μέλος της ομάδας μας, με όρεξη για διασκέδαση που θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε».



Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά επισήμως τα αίτια θανάτου του, πολλοί εικάζουν αυτοκτονία, ειδικά μετά την παράκληση της οικογένειας για δωρεές στην οργάνωση Public Initiative for the Prevention of Suicide and Self-harm (PIPS).

«Ο καλύτερος φίλος/αδερφός που θα μπορούσα να ζητήσω. δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πολύ σε αγαπούσαμε όλοι», έγραψε στο Facebook η αδερφή του, Tierna Fitzpatrick, ενώ την θλίψη τους εξέφρασαν δημοσίως και πολλοί φίλοι αλλά και συνεργάτες του.

Το 2014, ο Callum Fitzpatrick έκανε babysitting στο σπίτι της θείας του όταν συνειδητοποίησε ότι είναι ο μεγάλος υπερτυχερός της λοταρίας.

«Έπαθα σοκ και νιώθω πολύ τυχερός. Δεν έχω καταφέρει να κοιμηθώ έκτοτε. Νομίζω ότι θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο τον Ιανουάριο, όταν γίνω 17. Θέλω απλώς ένα φυσιολογικό αυτοκίνητο», είχε δηλώσει το 2014, μιλώντας στην Daily Mirror για την νίκη του.

Όπως είχε εξηγήσει τότε, η οικογένειά του επέμενε να συνεχίσει να εργάζεται στο μαγαζί τους. «Η μαμά μου λέει να συνεχίσω να πηγαίνω για να βοηθάω, αλλά εντάξει- θέλω να παραμείνω κανονικός», είχε πει.

«Αλήθεια δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν όλοι δικοί μου. Όταν συνειδητοποίησα πως είναι αλήθεια, έβαλα τα κλάματα», είχε προσθέσει ο τότε 16χρονος Callum, που αμέσως μετά τηλεφώνησε στον πατέρα του, Κόλιν. «Κατάλαβα από τον τόνο της φωνής του και τον τρόπο που μιλούσε ότι ήταν αλήθεια», λέει ο πατέρας του.