ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Υεμένη: Οι Χούτι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» - «Φύγετε πριν να είναι αργά»

Εκτός του «πρωθυπουργού», σκοτώθηκαν και ανώτατοι αξιωματούχοι από ισραηλινές επιδρομές

Υεμένη: Οι Χούτι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» - «Φύγετε πριν να είναι αργά» Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Με εκδίκηση απειλούν σήμερα οι Χούτι της Υεμένης, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του «πρωθυπουργού» τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης, «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Νωρίτερα σήμερα, οι Χούτι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούτι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν ένα συγκρότημα στην περιοχή της Σαναά όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη των Χούτι, περιγράφοντας την επίθεση ως «πολύπλοκη επιχείρηση» που κατέστη δυνατή χάρη στη συλλογή πληροφοριών και την αεροπορική υπεροχή.

Την Πέμπτη, ισραηλινές πηγές ανέφεραν, ότι οι στόχοι ήταν διάφορες τοποθεσίες όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματούχων των Χούτι, προκειμένου να παρακολουθήσουν μια τηλεοπτική ομιλία.

Από τον Οκτώβριο του 2023, με την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, οι προσκείμενοι στο Ιράν, Χούτι, έχουν επιτεθεί εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που οι ίδιοι περιγράφουν ως πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπρους Γουίλις: Ζει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του - Η σύζυγός του απαντά για την κριτική που δέχεται

Διεθνή / Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο σταρ ζει σε διαφορετικό σπίτι και δέχτηκε κριτική

Η Έμα Χέμιγνκ Γουίλις μιλά για τη «δυσκολότερη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει και την κριτική που έχει δεχθεί εν μέσω της μάχης του Μπρους Γουίλις με την άνοια
LIFO NEWSROOM
Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία

Διεθνή / Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Η παρουσία των ιδιωτικών στρατιωτικών δυνάμεων θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέτρο ώστε να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Διεθνή / Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Η εταιρεία, που ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου κέντρου κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν διαθέτει λειτουργική ιστοσελίδα - Το Πεντάγωνο αρνείται να δημοσιοποιήσει το συμβόλαιο
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Διεθνή / Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ο διοικητής της Ζαπορίζια έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά
LIFO NEWSROOM
«Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Διεθνή / «Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Οργή των κατοίκων για τις υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων, τις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη συνεχή εισροή Αμερικανών και Ευρωπαίων στις γειτονιές τους
LIFO NEWSROOM
Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Διεθνή / Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Το άτμισμα έχει απαγορευτεί από το 2018, αλλά τώρα οι αρχές παρατηρούν αύξηση στη χρήση του από νέους - Αυστηρότερα πρόστιμα και μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης από την Δευτέρα
LIFO NEWSROOM
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», λέει ο Μερτς

Διεθνή / «Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», λέει ο Μερτς

«Αν ο Πούτιν δεν συναντήσει τον Ζελένσκι μέχρι τη Δευτέρα αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν στο γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο
LIFO NEWSROOM
 
 