ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νεκρός ο «πρωθυπουργός» των Χούτι της Υεμένης από ισραηλινές επιδρομές

Ο «πρωθυπουργός» των Χούτι και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησής τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιδρομών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νεκρός ο «πρωθυπουργός» των Χούτι της Υεμένης από ισραηλινές επιδρομές Facebook Twitter
Φωτογραφία από τις εκρήξεις στη Σαναά της Υεμένης - Οι Χούτι επιβεβαιώνουν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους / EPA
0

Ο «πρωθυπουργός» των ανταρτών Χούτι της Υεμένης και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησής τους σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιδρομών, την Πέμπτη, στην πρωτεύουσα Σαναά.

Με ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες Χούτι, επιβεβαίωσαν ότι ο Άχμεντ αλ Ραχούι είναι νεκρός.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχούι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούτι, την οποία μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.

Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται, ότι «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά».

Οι Χούτι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο Αχμαντ Γκαλέμπ αλ Ραχούι έγινε πρωθυπουργός πριν από περίπου ένα χρόνο. Ο de facto ηγέτης της κυβέρνησης των Χούτι, ωστόσο, ήταν ο αναπληρωτής του, Μοχάμεντ Μόφταχ, που από το Σάββατο ανέλαβε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Ο Ραχούι θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό «διακοσμητικό πρόσωπο», όπως χαρακτηριστικά τον περιγράφει ο διεθνής Τύπος. 

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τον θάνατό του, υπογραμμίζουν, ότι ο αλ Ραχούι δεν ανήκε στον εσωτερικό κύκλο της ηγεσίας των Χούτι.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν ένα συγκρότημα στην περιοχή της Σαναά όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη των Χούτι, περιγράφοντας την επίθεση ως «πολύπλοκη επιχείρηση» που κατέστη δυνατή χάρη στη συλλογή πληροφοριών και την αεροπορική υπεροχή. Την Πέμπτη, ισραηλινές πηγές ανέφεραν, ότι οι στόχοι ήταν διάφορες τοποθεσίες όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματούχων των Χούτι, προκειμένου να παρακολουθήσουν μια τηλεοπτική ομιλία που κατέγραψε ο ηγέτης Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούτι.

Από τον Οκτώβριο του 2023, με την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούτι έχουν επιτεθεί εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα -κινήσει που οι ίδιοι περιγράφουν ως πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.
 

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουλάχιστον 6 νεκροί και σχεδόν 90 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Υεμένη

Διεθνή / Τουλάχιστον 6 νεκροί και σχεδόν 90 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Υεμένη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούτι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπρους Γουίλις: Ζει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του - Η σύζυγός του απαντά για την κριτική που δέχεται

Διεθνή / Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο σταρ ζει σε διαφορετικό σπίτι και δέχτηκε κριτική

Η Έμα Χέμιγνκ Γουίλις μιλά για τη «δυσκολότερη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει και την κριτική που έχει δεχθεί εν μέσω της μάχης του Μπρους Γουίλις με την άνοια
LIFO NEWSROOM
Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία

Διεθνή / Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Η παρουσία των ιδιωτικών στρατιωτικών δυνάμεων θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέτρο ώστε να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Διεθνή / Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Η εταιρεία, που ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου κέντρου κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν διαθέτει λειτουργική ιστοσελίδα - Το Πεντάγωνο αρνείται να δημοσιοποιήσει το συμβόλαιο
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Διεθνή / Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ο διοικητής της Ζαπορίζια έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά
LIFO NEWSROOM
«Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Διεθνή / «Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Οργή των κατοίκων για τις υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων, τις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη συνεχή εισροή Αμερικανών και Ευρωπαίων στις γειτονιές τους
LIFO NEWSROOM
Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Διεθνή / Η Σιγκαπούρη ανησυχεί για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων με ναρκωτικά - Τι συμβαίνει και τι είναι η ετομιδάτη;

Το άτμισμα έχει απαγορευτεί από το 2018, αλλά τώρα οι αρχές παρατηρούν αύξηση στη χρήση του από νέους - Αυστηρότερα πρόστιμα και μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης από την Δευτέρα
LIFO NEWSROOM
«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», λέει ο Μερτς

Διεθνή / «Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», λέει ο Μερτς

«Αν ο Πούτιν δεν συναντήσει τον Ζελένσκι μέχρι τη Δευτέρα αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν στο γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει προτάσεις για «ζώνη ασφαλείας» ως λύση για τον τερματισμό του πολέμου

Διεθνή / Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει προτάσεις για «ζώνη ασφαλείας» ως λύση για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ήδη υπάρχει μια περιοχή εκατέρωθεν της γραμμής του μετώπου όπου τα βαριά όπλα δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας του κινδύνου επιθέσεων με drones
LIFO NEWSROOM
Η Χαμάς δηλώνει ότι οι όμηροί της θα διατρέχουν τον «ίδιο κίνδυνο» με τους μαχητές της όταν ο στρατός επιτεθεί στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Χαμάς ενόψει της επίθεσης στην πόλη της Γάζας: Οι όμηροι θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών

«Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
 
 