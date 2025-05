Ξέσπασμα λιστέριας στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 10 κρούσματα, από έτοιμα γεύματα γνωστής εταιρείας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν νοσήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας επιδημίας λιστέριας που συνδέεται με έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Η εταιρεία που παράγει τα προϊόντα, η Fresh & Ready Foods LLC με έδρα το Σαν Φερνάντο της Καλιφόρνια, προχώρησε σε προληπτική απόσυρση πολλών προϊόντων της.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σε συνεργασία με πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες διενεργεί έρευνα για την πηγή του ξεσπάσματος. Κάθε ένα από τα δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Καλιφόρνια και τη γειτονική πολιτεία Νεβάδα και οδήγησαν σε νοσηλείες.

Τα ύποπτα προϊόντα πωλούνταν σε τουλάχιστον τέσσερις πολιτείες: Αριζόνα, Καλιφόρνια, Νεβάδα και Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τη FDA, ήταν διαθέσιμα τόσο σε καταστήματα όσο και σε χώρους εστίασης, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια, πρατήρια, αλλά ακόμη και ως γεύματα σε αεροπορικά ταξίδια.

Ποια είναι τα συμπτώματα της λιστέριας

Τα συμπτώματα της λιστέριας συνήθως εμφανίζονται μέσα σε δύο εβδομάδες από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου. Σε πιο ήπιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν πυρετό, μυαλγίες, ναυτία, κόπωση, εμετό και διάρροια. Σε πιο σοβαρές μορφές, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση, απώλεια ισορροπίας, σπασμούς ή ακόμα και σηψαιμία.

Οι υγειονομικές αρχές είχαν ξεκινήσει την έρευνα από πέρυσι, αλλά δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία για να εντοπίσουν την πηγή της επιδημίας. Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου τον Απρίλιο, όταν ελεγκτές της FDA βρήκαν ίχνη λιστέριας σε δείγματα από εγκαταστάσεις της Fresh & Ready Foods, τα οποία ταυτίζονταν με το στέλεχος που ανιχνεύθηκε στους ασθενείς.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχώρησε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η απομάκρυνση εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση της επιμόλυνσης.

Έξι από τους δέκα ασθενείς μολύνθηκαν από λιστέρια ενώ νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία

Σύμφωνα με τη FDA, έξι από τους δέκα ασθενείς νοσηλεύονταν ήδη σε νοσοκομεία όταν μολύνθηκαν. Προϊόντα της Fresh & Ready είχαν σερβιριστεί σε τουλάχιστον τρεις από τις υγειονομικές μονάδες όπου είχαν νοσηλευτεί.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανέφερε ότι τα δείγματα των ασθενών συλλέχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2024.

Η εταιρεία προχώρησε σε εθελοντική απόσυρση συγκεκριμένων προϊόντων με ημερομηνίες λήξης από 22 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2025. Τα προϊόντα κυκλοφορούσαν με τα εμπορικά σήματα Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go και Fresh Take Crave Away.

Με πληροφορίες από Associated Press