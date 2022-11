Μούχλα και βακτήρια σε εργοστάσιο της Beyond Meat- Βρέθηκε λιστέρια στα προϊόντα 11 φορές

Μούχλα, βακτήρια και άλλα προβλήματα σχετικά με την υγιεινή φέρεται να παρουσίαζε ένα από τα βασικά εργοστάσια της Beyond Meat, σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε πρώην εργαζόμενος.

Εσωτερικό έγγραφο που διέρρευσε αναφέρει ότι προϊόντα της Beyond Meat που κατασκευάζονταν στο εργοστάσιο είχαν βρεθεί θετικά στο επιβλαβές βακτήριο Listeria τουλάχιστον 11 φορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μετέδωσε το Bloomberg.

Το έγγραφο φέρεται να διέρρευσε πρώην εργαζόμενος που ανησυχούσε για τις συνθήκες στο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μιας ώρας από τη Φιλαδέλφεια. Δύο άλλοι πρώην εργαζόμενοι επιβεβαίωσαν ότι είχαν βρεθεί βακτήρια στις εγκαταστάσεις.

Το Bloomberg έχει επίσης στην κατοχή του εσωτερικά έγγραφα που αναφέρουν ότι διάφοροι μολυσματικοί παράγοντες, όπως σπάγκος, μέταλλο, ξύλο και πλαστικό, είχαν βρεθεί σε προϊόντα της Beyond Meat που παρήχθησαν στο εργοστάσιο μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε φωτογραφίες του εσωτερικού των εγκαταστάσεων από έναν πρώην εργαζόμενο. Οι εικόνες έδειχναν «κάτι που φαίνεται να είναι διαρροές, μης ασφαλής χρήση του εξοπλισμού και μούχλα στους τοίχους και στα δοχεία συστατικών», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Photos and internal documents from a Beyond Meat plant in Pennsylvania show apparent mold, Listeria and other food-safety issues, compounding problems at a factory the company had expected to play a major role in its future https://t.co/zZCgp4WQg6 pic.twitter.com/CdjeGR9EbK

Μούχλα φαίνεται να αναπτύσσεται επίσης σε ορισμένα δοχεία στο εργοστάσιο, ενώ μια φωτογραφία δείχνει ένα τροχήλατο καρότσι που είχε τοποθετηθεί ανάποδα μέσα σε έναν μεγάλο μίξερ.

Ο Γούιλιαμ Μάντεν της Whole Brain Consulting, ειδικός σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, δήλωσε στο Bloomberg ότι η τοποθέτηση ενός καροτσιού που είχε μετακινηθεί στο χώρο του εργοστασίου μέσα σε ένα μίξερ ήταν ουσιαστικά «σαν να παρακαλείς για μόλυνση».

“Mold growth takes a while — that underscores a lack of cleanliness,” said Bill Marler, a food-safety attorney, after viewing some of the photos.



“If neat and tidy is 1 and filthy is 10, I’d put this at an 8” https://t.co/bdWjgpJz27 pic.twitter.com/Yy9YXzcB1p