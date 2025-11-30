ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανία - Στο τραπέζι και εδαφικές παραχωρήσεις

Στις νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ουκρανίας υπάρχει η επιδίωξη να «κλείσουν» τα τελευταία εκκρεμή σημεία του αμερικανικού σχεδίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΡΩΣΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Διαδηλωτές υπέρ της Ουκρανία / EPA
0

Ξεκίνησαν στη Φλόριντα οι νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε υψηλόβαθμους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ και την ουκρανική αντιπροσωπεία, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει να «κλείσει» μέσα στην ημέρα τα τελευταία εκκρεμή σημεία της συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Κατά την άφιξή του, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του για «περαιτέρω πρόοδο», τονίζοντας ότι ο στόχος είναι «ο τερματισμός του πολέμου με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας».

Στις συνομιλίες συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασκεί άτυπο διπλωματικό ρόλο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ουκρανική πλευρά εκπροσωπεί ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

ΗΠΑ - Ουκρανία: Αναθεωρημένο το αμερικανικό σχέδιο

Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο έχει αναθεωρηθεί τις τελευταίες ημέρες ώστε να γίνει πιο αποδεκτό από το Κίεβο. Το τελικό έγγραφο αναμένεται να παρουσιαστεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη.

Κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα είχε επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία σε όλα εκτός από δύο κομβικά ζητήματα:

  • το εδαφικό και οι
  • εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Axios, ο Λευκός Οίκος θέλει να κλείσει σήμερα τα τελευταία κενά, με έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οι Ουκρανοί ξέρουν τι περιμένουμε από αυτούς». Ο πρώην επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ, είχε δηλώσει πριν την παραίτησή του ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικές παραχωρήσεις μπορεί να γίνει μόνο «σε προεδρικό επίπεδο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συναντήσει Ζελένσκι και Πούτιν μόνο όταν οι δύο πλευρές βρίσκονται «στο κατώφλι συμφωνίας».

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα «εργαστεί γρήγορα και ουσιαστικά για τα βήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου».

Στο βραδινό του διάγγελμα το Σάββατο, ο Ζελένσκι είπε ότι η αμερικανική πλευρά «δείχνει εποικοδομητική προσέγγιση». «Τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να συγκεκριμενοποιηθούν τα βήματα που θα καθορίσουν πώς θα φτάσουμε σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο κοντά βρίσκεται η Ευρώπη στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία;

Οπτική Γωνία / Πόσο κοντά βρίσκεται η Ευρώπη στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία;

Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Μαρία Γαβουνέλη, μιλά στη LiFO για την πιθανότητα ευρύτερης σύρραξης μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, την κλιμάκωση υβριδικών επιθέσεων και τη χρήση drones που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, ενώ εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την επιτυχία των συνομιλιών σχετικά με την «επόμενη μέρα» της Ουκρανίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 