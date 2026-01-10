ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζελένσκι: Ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής συνομίλησε σήμερα με την αμερικανική πλευρά

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι συνεχίζεται η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση», έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Την ίδια ώρα, το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες.

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές και μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ψύχους επιδεινώνονται.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Διεθνή / Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones καθώς και όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από ξηρά και θάλασσα
THE LIFO TEAM
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΡΩΣΙΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: Δεν υπάρχει σαφής δέσμευση των συμμάχων για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Η τοποθέτησή του ήρθε μία μέρα μετά την ανακοίνωση Λονδίνου και Παρισιού ότι υπέγραψαν «δήλωση πρόθεσης» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Διεθνή / Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, κυρίως στο κεφάλι και στα μάτια - Τουλάχιστον 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί
THE LIFO TEAM
Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Διεθνή / Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Η τραγωδία στο Crans-Montana αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες - Οι πολίτες διερωτώνται πώς απέτυχε ένα σύστημα που θεωρούνταν σχεδόν άψογο και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί» διαμηνύουν οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της χώρας
THE LIFO TEAM
 
 