Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από πτώση οροφής σε χώρο εστίασης εμπορικού κέντρου

Το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε ατύχημα σε εμπορικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν τμήμα ψευδοροφής σε χώρο εστίασης υποχώρησε μέσα σε κατάστημα και τραυμάτισε μία επισκέπτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 19:00. Η γυναίκα, περίπου 45 ετών, φέρεται να είχε κακώσεις στο κεφάλι και στον αυχένα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την ΕΛΑΣ.

H Ανακοίνωση της LAMDA MALLS για το περιστατικό

Η εταιρεία LAMDA MALLS με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα ακόλουθα:

«Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής του καταστήματος εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos (στη Θεσσαλονίκη).

Από την μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια. Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για έλεγχο.

Η λειτουργία του καταστήματος διεκόπη άμεσα.

Το εμπορικό κέντρο προχωρά στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού».

