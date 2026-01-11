«Eίμαι μαχητής»: Το νέο μήνυμα του Νικολάς Μαδούρο από τη φυλακή

Ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γιος του συλληφθέντα προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ότι ο πατέρας του, έστειλε μήνυμα μέσω των δικηγόρων του από τη φυλακή.

Απευθυνόμενος σε ηγετικά στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος Ενωμένων Σοσιαλιστών της Βενεζουέλας, ο γιος του Νικολάς Μαδούρο ανέφερε πως ο πατέρας του έστειλε νέο μήνυμα από τη φυλακή που κρατείται στις ΗΠΑ, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραμένει αποφασισμένος.

«Οι δικηγόροι μετέφεραν να είμαστε δυνατοί και ότι δεν πρέπει να είμαστε λυπημένοι», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέροντας τα λόγια του πατέρα του, είπε: «Είμαστε καλά. Είμαι μαχητής».

Ο πρόεδρος Μαδούροκαι η σύζυγός του, κρατούνται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, μετά από στρατιωτικές επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας και σε τρεις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας στις 3 Ιανουαρίου, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή τους.

Αυτή η επιχείρηση έχει προκαλέσει παγκόσμια καταδίκη και ανησυχία. Ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα είπε ότι ο πατέρας του παραμένει αλύγιστος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της «είναι ενωμένοι και παραμένουν σταθεροί».

«Η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα. Ό,τι κι αν συμβεί, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, το Σάββατο δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει την επιστροφή του Μαδούρο και της συζύγου του.

«Δεν υπάρχει εδώ καμία αμφιβολία. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι στο τιμόνι και υπάρχει κυβέρνηση, αυτή του προέδρου Μαδούρο», είπε, καλώντας για ενότητα ώστε να διασφαλιστούν η ειρήνη, η σταθερότητα και το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από Xinhua