ExxonMobil: «Μη επενδύσιμη» η Βενεζουέλα χωρίς βαθιές αλλαγές

Η ExxonMobil προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα παραμένει «μη επενδύσιμη» αν δεν υπάρξουν «σημαντικές αλλαγές», απαντώντας εμμέσως στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τις μεγάλες πετρελαϊκές να επενδύσουν δισεκατομμύρια για να ξαναπάρει μπροστά η παραγωγή της χώρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, κράτησε επιφυλακτικό τόνο σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη του κλάδου. Είπε στον Τραμπ ότι, με το σημερινό νομικό και εμπορικό πλαίσιο στη Βενεζουέλα, οι όροι δεν επιτρέπουν μεγάλες δεσμεύσεις κεφαλαίων. Ανέφερε ότι χρειάζονται αλλαγές στους κανόνες των υδρογονανθράκων, σταθερή προστασία επενδύσεων και ένα αξιόπιστο νομικό σύστημα.

Ο Γουντς υπενθύμισε ότι περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στη χώρα έχουν κατασχεθεί δύο φορές από τότε που η Exxon δραστηριοποιήθηκε εκεί, ήδη από τη δεκαετία του 1940. Η παρέμβασή του δείχνει γιατί οι μεγαλύτεροι όμιλοι εμφανίζονται απρόθυμοι να δεσμευτούν γρήγορα, την ώρα που ο Τραμπ ζητά επενδύσεις «τουλάχιστον 100 δισ. δολαρίων», ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Στην ίδια συνάντηση, ο Τραμπ είπε στους επικεφαλής ότι θα αποφασίσει ο ίδιος ποιες εταιρείες θα πάρουν άδεια να μπουν στη Βενεζουέλα και τους κάλεσε να κινηθούν γρήγορα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν άλλοι πρόθυμοι να πάρουν τη θέση τους.

Chevron και Repsol υπόσχονται επενδύσεις, υπό προϋποθέσεις

Άλλες εταιρείες ήταν πιο δεκτικές. Η Chevron εκτίμησε ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της κατά 50% μέσα σε 18 έως 24 μήνες, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες δραστηριότητές της, που σήμερα φτάνουν περίπου τις 240.000 βαρέλια την ημέρα. Ο επικεφαλής της Shell, Γουάελ Σαουάν, μίλησε για «ευκαιρίες μερικών δισ. δολαρίων», εφόσον δοθούν εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Repsol είπε ότι θα μπορούσε να τριπλασιάσει την παραγωγή της σε διάστημα δύο έως τριών ετών, ενώ η Eni ανέφερε ότι διαθέτει αποθέματα 4 δισ. βαρελιών στη χώρα και είναι έτοιμη να αυξήσει τις επενδύσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Η Βενεζουέλα, ο Τραμπ και η νέα εκδοχή του δόγματος Μονρόε

Ο Τραμπ πίεσε τον Γουντς να δεσμευτεί και εκείνος απάντησε ότι η ExxonMobil θα στείλει τεχνική ομάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να αξιολογήσει τις συνθήκες, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι αλλαγές που απαιτούνται «μπορούν να εφαρμοστούν».

Παράλληλα, ο Χάρολντ Χαμ, ιδρυτής της Continental Resources και σύμμαχος του Τραμπ, απέφυγε να δεσμευτεί για επένδυση, παρότι χαρακτήρισε τα αποθέματα της Βενεζουέλας «πραγματικό κόσμημα».

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εταιρείες που έχασαν περιουσιακά στοιχεία στο παρελθόν δεν πρέπει να περιμένουν αποζημιώσεις, ενώ απέρριψε και την ιδέα κρατικής χρηματοδότησης για τη στήριξη επενδύσεων. Άφησε πάντως να εννοηθεί ότι η αμερικανική πλευρά μπορεί να δώσει κάποιου τύπου νομικές εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις ασφάλειας, χωρίς να μιλήσει για οικονομικά «δίχτυα» προστασίας.

Νομικοί που παρακολουθούν την περιοχή λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά πολλοί παίκτες παραμένουν προσεκτικοί, επειδή το πολιτικό και επιχειρηματικό τοπίο δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί και οι όροι για άδειες ή εξαιρέσεις από κυρώσεις παραμένουν κρίσιμος παράγοντας.

Με πληροφορίες από Financial Times