ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο σεισμός ήταν 7,1 βαθμών

The LiFO team
The LiFO team
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Η ινδονησιακή γεωφυσική υπηρεσία BMKG ανέφερε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ, σε βάθος 17 χλμ. Ανέφερε επίσης μερικές μεταγενέστερες σεισμικές δονήσεις.

Η BMKG δήλωσε ότι οι σεισμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τσουνάμι.

Κάποιοι κάτοικοι του Μανάντο, στο βόρειο άκρο του νησιού Σουλαουέζι, ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν έντονος στην περιοχή. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα όπου συναντώνται πολλαπλές τεκτονικές πλάκες και οι σεισμοί είναι συχνοί.

Με πληροφορίες από Reuters

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Διεθνή / Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, κυρίως στο κεφάλι και στα μάτια - Τουλάχιστον 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί
THE LIFO TEAM
Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Διεθνή / Φωτιά στο Crans-Montana: Η θλίψη μετατρέπεται σε οργή και οι Ελβετοί αμφισβητούν ανοιχτά την κυβέρνηση

Η τραγωδία στο Crans-Montana αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες - Οι πολίτες διερωτώνται πώς απέτυχε ένα σύστημα που θεωρούνταν σχεδόν άψογο και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ πρέπει έχουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα από το να την πάρουν

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί» διαμηνύουν οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της χώρας
THE LIFO TEAM
 
 