Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Η ινδονησιακή γεωφυσική υπηρεσία BMKG ανέφερε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ, σε βάθος 17 χλμ. Ανέφερε επίσης μερικές μεταγενέστερες σεισμικές δονήσεις.

#Gempa (UPDATE) Mag:7.1, 10-Jan-26 21:58:25 WIB, Lok:3.64 LU, 126.98 BT (Pusat gempa berada di laut 52 km tenggara Melonguane), Kedlmn:17 Km Dirasakan (MMI) III-IV Tobelo, III-IV Sitaro, II-III Ternate, II-III Minahasa Utara, II-III Bitung, III Morotai #BMKG pic.twitter.com/UWH1tlQtqs — BMKG (@infoBMKG) January 10, 2026

Η BMKG δήλωσε ότι οι σεισμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τσουνάμι.

Κάποιοι κάτοικοι του Μανάντο, στο βόρειο άκρο του νησιού Σουλαουέζι, ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν έντονος στην περιοχή. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα όπου συναντώνται πολλαπλές τεκτονικές πλάκες και οι σεισμοί είναι συχνοί.

Με πληροφορίες από Reuters