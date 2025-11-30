Ουκρανία και ΗΠΑ ετοιμάζονται για ειρηνευτικές συνομιλίες στη Φλόριντα

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με Ουκρανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα, σε μια προσπάθεια να προετοιμάσουν το έδαφος για κρίσιμες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στη Μόσχα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με την ουκρανική αντιπροσωπεία, ώστε να επεξεργαστούν περαιτέρω τις λεπτομέρειες ενός προτεινόμενου σχεδίου ειρήνης.

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την παραίτηση του ισχυρού διευθυντή του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση ήρθε αφού το σπίτι του Γερμάκ ερευνήθηκε από τις αρχές κατά της διαφθοράς. Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει κλονιστεί από τις συνέπειες ενός σκανδάλου υπεξαίρεσης 100 εκατ. δολαρίων (86 εκατ. ευρώ) από τον ενεργειακό τομέα μέσω μιζών από εργολάβους, γεγονός που έχει δημιουργήσει νέες εσωτερικές πιέσεις για τον Ζελένσκι.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο Ρούμπιο είχε συναντηθεί με τον Γερμάκ στη Γενεύη, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι συζητήσεις ήταν θετικές για την κατάρτιση ενός αναθεωρημένου σχεδίου ειρήνης.

Τώρα, η ουκρανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον Αντρίι Γκνάτοφ, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας· τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα· και τον Ρούστεμ Ουμέροφ, επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

Οι διπλωμάτες επικεντρώνονται στις αναθεωρήσεις του προτεινόμενου σχεδίου ειρήνης του Τραμπ, το οποίο είχε προκύψει από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Το σχέδιο αυτό είχε επικριθεί ότι έτεινε υπερβολικά προς τις ρωσικές απαιτήσεις. Αρχικά προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία — σημείο που η Ουκρανία θεωρούσε απαράδεκτο.

Το σχέδιο — το οποίο ο Τραμπ έκτοτε έχει χαρακτηρίσει «concept» ή «χάρτη» που χρειάζεται «λεπτομερή επεξεργασία» — θα επέβαλλε επίσης περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, θα απέκλειε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία εντός 100 ημερών.

Οι διαπραγματευτές έχουν αναφέρει ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει, όμως δεν είναι ακόμη σαφές πώς έχουν τροποποιηθεί οι επιμέρους προβλέψεις.

Ο Τραμπ είπε την Τρίτη ότι θα στείλει τον Γουίτκοφ — και πιθανώς τον Κούσνερ — στη Μόσχα τις επόμενες ημέρες για να συναντηθούν με τον Πούτιν σχετικά με το σχέδιο.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα «εργαστεί γρήγορα και ουσιαστικά για τα βήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου».

Στο βραδινό του διάγγελμα το Σάββατο, ο Ζελένσκι είπε ότι η αμερικανική πλευρά «δείχνει εποικοδομητική προσέγγιση». «Τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να συγκεκριμενοποιηθούν τα βήματα που θα καθορίσουν πώς θα φτάσουμε σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», δήλωσε.

