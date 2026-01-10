Νόμπελ Ειρήνης: Δεν μεταβιβάζεται ούτε «μοιράζεται», ξεκαθαρίζει το Ινστιτούτο

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι ένα Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να αλλάξει χέρια, να «μοιραστεί» με άλλον ή να ανακληθεί μετά την ανακοίνωσή του. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, μόλις ανακοινωθεί ο βραβευμένος, «η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Η διευκρίνιση ήρθε μετά τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες στη Βενεζουέλα και στις ΗΠΑ, όταν η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να το «δώσει» ή να το «μοιραστεί» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε εμφάνισή της στο Fox News, σε συνέντευξη με τον Σον Χάνιτι, η Ματσάδο χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «ευχαριστώ» εκ μέρους των Βενεζουελάνων για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, μετά τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Όταν ρωτήθηκε αν το έχει ήδη προτείνει, απάντησε ότι δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά ότι θα ήθελε να του το πει προσωπικά, παρουσιάζοντάς το ως επιθυμία του «λαού της Βενεζουέλας».

Ο Τραμπ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» να το δεχτεί, ενώ επανέλαβε την κριτική του για το ότι δεν έχει βραβευτεί ο ίδιος. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως θα συναντηθεί με τη Ματσάδο την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες αφότου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να τη στηρίξει ως λύση για την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ, πάντως, έκοψε κάθε συζήτηση για «μεταβίβαση» του βραβείου. Παρέπεμψε και στους κανόνες του Ιδρύματος Νόμπελ, σύμφωνα με τους οποίους δεν προβλέπεται προσφυγή κατά απόφασης απονομής, ενώ σημείωσε ότι οι επιτροπές που απονέμουν τα βραβεία δεν έχουν ποτέ εξετάσει ανάκληση. Επανέλαβε επίσης ότι, ως αρχή, δεν σχολιάζει όσα λένε ή κάνουν οι βραβευμένοι μετά την απονομή.

Με πληροφορίες από New York Times