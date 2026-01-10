Τραμπ προς Ιράν: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν» τους διαδηλωτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την ιρανική ηγεσία ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» όσους συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε ότι «το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» και πρόσθεσε πως «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Ήταν η δεύτερη δημόσια παρέμβασή του μέσα σε δύο ημέρες. Την Παρασκευή είχε ανεβάσει τον τόνο, λέγοντας ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να παρέμβει (locked and loaded)» σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει διαδηλωτές.

BREAKING: Trump post on Iran pic.twitter.com/IHxUJVFh1o — The Spectator Index (@spectatorindex) January 10, 2026

Οργανώσεις δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι οι νεκροί στις κινητοποιήσεις έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 65. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος, αλλά γρήγορα πήραν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και αιτήματα ακόμη και για ανατροπή του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η απάντηση της Τεχεράνης το Σάββατο ήταν απειλητική. Ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι όσοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με τη θανατική ποινή, ενώ κρατικά μέσα ανέφεραν συλλήψεις περίπου 100 «ένοπλων ταραχοποιών».

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά προσπάθησε να παρουσιάσει τις κινητοποιήσεις ως προϊόν εξωτερικής υποκίνησης. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επιφυλακή απέναντι σε «εχθρικά σχέδια», ενώ αξιωματούχοι απέδωσαν την αναταραχή σε «τρομοκρατικούς παράγοντες» που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το ίδιο Σάββατο, η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε αλλοδαπό που φέρεται να κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ.

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «η Ευρώπη στέκεται πλήρως» στο πλευρό των διαδηλωτών. Καταδίκασε τη βίαιη καταστολή, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων, την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο και τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Tehran’s streets, and cities around the world, echo with the footsteps of Iranian women and men demanding freedom.



Freedom to speak, to gather, to travel and above all to live freely.



Europe stands fully behind them.



We unequivocally condemn the violent repression of these… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2026

