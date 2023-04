World Press Photo: Το πρώτο βραβείο στη φωτογραφία της εγκύου από το μαιευτήριο της Μαριούπολης

Με το Πρώτο Βραβείο Φωτοδημοσιογραφίας του ιδρύματος «World Press Photo» τιμήθηκε η φωτογραφία της εγκύου Ιρίνα Καλίνινα να απομακρύνεται με φορείο από το βομβαρδισμένο μαιευτήριο της Μαριούπολης.

Η φωτογραφία του Γεβγκένιι Μαλολέτκα του Associated Press, «συνέλαβε την παράνοια και την φρίκη του πολέμου στην Μαριούπολη» και «έφερε στο φως την δολοφονία των μελλοντικών γενιών των Ουκρανών», σύμφωνα με την κριτική επιτροπή του περίφημου διαγωνισμού Φωτοδημοσιογραφίας.

Ο Ουκρανός φωτοδημοσιογράφος, που διηγήθηκε ότι έφθασε μία ώρα πριν από την εισβολή της Μαριούπολης, ήταν ένας από τους λίγους φωτογράφους που κατέγραψαν τα γεγονότα.

