ΗΠΑ: 6 στους 10 θεωρούν λάθος τη χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά του Ιράν

Η πλειοψηφία των Αμερικανών εκτιμά ότι η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν ήταν λανθασμένη, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, την ώρα που η σύγκρουση παρατείνεται και οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται.

Στην έρευνα των The Washington Post–ABC News–Ipsos, το 61% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος από τις ΗΠΑ ήταν λάθος, ενώ το 36% τη θεωρεί σωστή.

Παράλληλα, μόλις το 19% θεωρεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν το τελευταίο διάστημα έχουν αποδώσει, με το 41% να απαντά ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα και το 39% να τις κρίνει αποτυχημένες.

Τα ευρήματα καταγράφουν επιφυλακτικότητα της κοινής γνώμης απέναντι στη στρατηγική της κυβέρνησης, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό. Η μέση τιμή της βενζίνης έφτασε τα 4,30 δολάρια το γαλόνι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον τρίτο μήνα. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανικός αποκλεισμός στο σημείο αυτό κοστίζει στο Ιράν περίπου 500 εκατ. δολάρια ημερησίως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη θα υποχωρήσει σύντομα, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει τις ναυτικές και αεροπορικές δυνατότητες του Ιράν.

Η στήριξη στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος παραμένει ισχυρή, με το 79% των ψηφοφόρων του να θεωρεί σωστή την απόφαση για χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη ως προς την έκβαση της σύγκρουσης είναι περιορισμένη. Μόλις το 8% δηλώνει «πολύ βέβαιο» ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα αποτρέψει το Ιράν από την ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η στρατιωτική δράση αυξάνει τον κίνδυνο ύφεσης στις ΗΠΑ, ενώ το 37% θεωρεί ότι δεν θα επηρεάσει ή θα μειώσει τις πιθανότητες.

Απαντώντας στα ευρήματα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι αποφάσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν καθορίζονται από τη δημόσια γνώμη, αλλά από το συμφέρον της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν επιτυχής.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24 και 28 Απριλίου σε δείγμα 2.560 ενηλίκων, με περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Με πληροφορίες από Politico