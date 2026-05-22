Γάζα: «Καταστροφική» παραμένει η ανθρωπιστική κατάσταση - «Το Ισραήλ αρνείται την είσοδο απαραίτητων προμηθειών»

Σοβαρές παραμένουν οι ελλείψεις σε τρόφιμα

Φωτ.: ΕΡΑ
Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα παραμένει «καταστροφική», τόνισαν χθες Πέμπτη τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας οι αρχές του Ισραήλ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει.

Παρότι παραπάνω από έξι μήνες έχουν περάσει από την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης που επικύρωνε το αμερικανικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται με την απαραίτητη ταχύτητα.

«Καταστροφικές» οι συνθήκες στη Γάζα

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική, με μεγάλες παρεκκλίσεις ανάμεσα στις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί και την υλοποίησή της επί του πεδίου», κατήγγειλαν οι Oxfam, Save the Children και Refugees International κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2025 το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προέβλεπε ιδίως την πλήρη επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τις τρεις οργανώσεις, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζουν να στερούνται ακόμη τα πάντα.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο απόλυτα απαραίτητων προμηθειών, όπως σωληνώσεων για να επισκευαστούν τα δίκτυα ύδρευσης, σκηνών, ιατρικών εφοδίων σε επαρκείς ποσότητες (...) Η έλλειψη υλικού αποχέτευσης και υγιεινής εκθέτουν τις οικογένειες σε ασθένειες που συνδέονται με την παρουσία λυμάτων» σε ουσιαστικά όλο τον θύλακο, τόνισε η Άμπι Μάξμαν, η πρόεδρος της Oxfam America.

Ένα σχέδιο ενδεχομένως χωρίς μέλλον

Ελλείψει υγιεινής και θρεπτικής τροφής σε επαρκείς ποσότητες, «παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό. Τον Απρίλιο μάλιστα αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Ιανουάριο», υπογράμμισε η Γιάντι Σερίπτο, της ΜΚΟ Save the Children. Και, ελλείψει εκπαιδευτικού συστήματος, «600.000 παιδιά στερούνται το σχολείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά».

Εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών, που συνεχίζονται ουσιαστικά καθημερινά, «νέοι ασθενείς συρρέουν κάθε μέρα» καθώς «το παλαιστινιακό σύστημα υγείας έχει αποδεκατιστεί», είπε από την πλευρά της η Τερίσα Σόλντνερ, αμερικανίδα χειρουργός που μόλις επέστρεψε από εκεί.

Οι ΜΚΟ κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα--κυρίως τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων υπήρξε αρχιτέκτονας της συμφωνίας, να υποχρεώσει το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τονίζοντας πως αν δεν γίνει αυτό, το υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να μην έχει μέλλον.

«Πρόκειται (...) για το ευκολότερο τμήμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, και μολαταύτα οδεύει να αποτύχει. Αποτυγχάνει διότι αφήνεται να αποτύχει», δήλωσε ο Τζέρεμι Κονάνταϊκ, πρόεδρος της Refugees International.

