ΗΠΑ: Απειλούν με κυρώσεις ναυτιλιακές που πληρώνουν το Ιράν για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ναυτιλιακές εταιρείες ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις εάν καταβάλουν χρήματα στο Ιράν για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε την Παρασκευή από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο επισήμανε ότι Αμερικανοί πολίτες και εταιρείες απαγορεύεται γενικά να προβαίνουν σε πληρωμές προς ιρανικούς κρατικούς φορείς. Παράλληλα, ακόμη και μη αμερικανικές εταιρείες ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις αν πραγματοποιήσουν τέτοιες συναλλαγές.

«Οι συμμετέχοντες στη ναυτιλιακή βιομηχανία που δραστηριοποιούνται με πλοία τα οποία προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο κυρώσεων», ανέφερε το OFAC, κάνοντας λόγο για πολλαπλά καθεστώτα κυρώσεων που στοχεύουν τον ιρανικό ναυτιλιακό τομέα και τα λιμάνια της χώρας.

ΗΠΑ: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ στη σύγκρουση με το Ιράν

Η ένταση στην περιοχή έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα. Το Ιράν έχει περιορίσει δραστικά την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η Τεχεράνη έχει χαρακτηρίσει «πειρατεία» τις επιχειρήσεις παρεμπόδισης πλοίων από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι έχει επιβάλει τέλη διέλευσης για τα πλοία που κινούνται στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, τα πρώτα έσοδα από αυτά τα τέλη έχουν ήδη κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα ποσά ή τις συναλλαγές, ενώ οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, το OFAC προειδοποίησε ότι οι πληρωμές μπορεί να γίνονται όχι μόνο με μετρητά, αλλά και μέσω «ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων», ανταλλαγών ή ακόμη και δωρεών, ακόμη και μέσω πρεσβειών.

ΗΠΑ: Και ποινικές ευθύνες εφόσον πληρώσουν το Ιράν

Επιπλέον, τόνισε ότι εταιρείες εκτός ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσουν αστικές ή ποινικές ευθύνες, εφόσον τέτοιες πληρωμές οδηγήσουν αμερικανικούς οργανισμούς, όπως ασφαλιστικές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε παραβίαση των κυρώσεων.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης την επιβολή κυρώσεων σε τρία ιρανικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέτρεπαν έσοδα από πετρέλαιο σε πιο αξιοποιήσιμα νομίσματα. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στοχεύει «αδιάκοπα» τους βασικούς τομείς εσόδων του Ιράν, ιδιαίτερα τον πετρελαϊκό και πετροχημικό κλάδο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει πλήξει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ έχει προχωρήσει και στην κατάσχεση δύο εξ αυτών.

Από τις 13 Απριλίου, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, εμποδίζοντας πλοία να κατευθυνθούν προς ή από ιρανικά λιμάνια. Σύμφωνα με τη Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, τουλάχιστον 45 εμπορικά πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία από την έναρξη του αποκλεισμού.

Ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου 3.000 πλοία διέρχονται κάθε μήνα από τα Στενά, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί δραστικά, με μόλις λίγα πλοία ημερησίως να πραγματοποιούν τη διαδρομή. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου, αλλά και βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα, φάρμακα και τεχνολογικός εξοπλισμός.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από την άλλη, προειδοποίησε ότι το κλείσιμο βασικών θαλάσσιων διαδρομών έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς απαιτούνται πλέον μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές.

Όπως σημειώνει, το κόστος αποστολής βοήθειας προς το Σουδάν, που βρίσκεται στο τέταρτο έτος πολέμου, έχει διπλασιαστεί, καθώς τα πλοία αναγκάζονται να παρακάμπτουν την Αφρική μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας έως και 25 ημέρες στη μεταφορά.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ αναφέρει ότι έχει προσαρμόσει τις επιχειρήσεις της, στρέφοντας μεγαλύτερο μέρος των μεταφορών σε χερσαίες διαδρομές, ωστόσο προειδοποιεί ότι, αν η αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, οι καθυστερήσεις και το αυξημένο κόστος θα επιβαρύνουν περαιτέρω τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από BBC

