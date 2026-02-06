Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει ευκολότερες απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει πιο εύκολη την απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις, ανέφερε σε άρθρο της η Wall Street Journal επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης ενδεχομένως αφορά περίπου 5.000 ομοσπονδιακούς εργαζόμενους.

Η νέα απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ

Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού αναμένεται να εκδώσει έναν τελικό κανονισμό, στον οποίο θα περιέχεται μια νέα κατηγορία για ανώτατους υπαλλήλους που ασχολούνται με την υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης, ανέφερε το άρθρο.

Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις μακροχρόνιες προστασίες που παρέχονται στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και καθιστούν δύσκολη την απόλυσή τους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν όσα λέει το άρθρο, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έκανε πέρυσι επιθετικές κινήσεις για να μειώσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Στελέχη του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού δήλωσαν ότι ο κανονισμός έχει στόχο εν μέρει να αντιμετωπιστούν «πειθαρχικά» οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που εμποδίζουν τις πολιτικές του Τραμπ, σημείωσε η WSJ.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η νέα κατηγορία θα αφορά υψηλόβαθμες θέσεις, οι οποίες από τη φύση τους καθορίζουν, διαμορφώνουν και προωθούν πολιτικές.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρούνταν για χρόνια ένας σταθερός εργοδότης, με τους υπαλλήλους να εργάζονται επί χρόνια στις διάφορες υπηρεσίες. Ο Τραμπ όμως επιδιώκει να το αλλάξει από την αρχή της δεύτερης θητείας του, εκτιμώντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι διογκωμένη και αναποτελεσματική.

Με πληροφορίες από Reuters και Wall Street Journal

