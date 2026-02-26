Good Job Nicky για Eurovision: Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι, είχα λυγμούς

Λίγες ημέρες μετά τον ελληνικό τελικό του Sing for Greece, ο Good Job Nicky μίλησε για τη διαδρομή του προς τη Eurovision 2026, τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν, αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε όλο αυτό το διάστημα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο πώς αντιλαμβάνεται την επιτυχία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επέλεγε διαφορετικό τραγούδι για τον διαγωνισμό, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που δέχθηκε από το οικογενειακό και προσωπικό του περιβάλλον.

Εξηγώντας τι σημαίνει για εκείνον επιτυχία, σημείωσε: «Η επιτυχία είναι ο πυρετός, η δημιουργία είναι το μικρόβιο. Αυτό έχει σημασία στους καλλιτέχνες, αυτό πιστεύω. Άμα ήθελα να βιαστώ να κάνω μια επιτυχία θα έπαιρνα τηλέφωνο τον πατέρα μου και θα του έλεγα, έλεγα να κάνουμε ένα δίσκο στα ελληνικά... και καληνύχτα», αναφερόμενος στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.

Good Job Nicky: Τι είπε για τη σύντροφό του

Αναφερόμενος στη σύντροφό του, υπογράμμισε πως στάθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, λέγοντας ότι «ήταν στρατιώτης, είχε την ψυχραιμία που δεν είχα» για εκείνη την απαιτητική περίοδο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να παντρευτεί, απάντησε: «Λίγα πράγματα με σκαλώνουν, δεν θέλω ακόμη να παντρευτώ. Αντέχω να πάρω τέτοια ευθύνη; Έχει να κάνει με το αν εγώ νιώθω έτοιμος να γίνω σύζυγος. Τώρα πια μας το έχουν κάνει πιο δύσκολο όλο αυτό. Πάντως ένας γάμος θα μου έβαζε παρωπίδες και θα μου επέτρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό που αγαπάω».

Good Job Nicky: Η εμπειρία του από τη Eurovision

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη Eurovision και περιέγραψε την στιγμή που ένιωσε να καταρρέει από την πίεση και την κούραση.

«Στις 14 Φεβρουαρίου σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό. Στο ενδιάμεσο. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση. Δηλαδή δεν μπορούσα, είχα λυγμούς από την κούραση, δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο, αλλά άντεχα. Πολύ ακόμα άντεχα, μη λέω βλακείες, αλλά έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω, αλλά δεν έχουν σημασία… Μου φέρανε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περίμενα. Έτσι είναι η ζωή» δήλωσε.