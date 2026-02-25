ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Ο Μάντελσον καταγγέλλει ότι συνελήφθη λόγω «αβάσιμων» ισχυρισμών πως θα διαφύγει από τη χώρα

Σε δήλωση των δικηγόρων του, αναφερόταν ότι είχε ήδη συμφωνήσει να παραστεί σε ανάκριση από την αστυνομία

Φωτ. ΕΡΑ
Ο Πίτερ Μάντελσον διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση της αστυνομίας να τον συλλάβει τη Δευτέρα 23/02.

Σε δήλωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι του, αναφερόταν ότι είχε ήδη συμφωνήσει να παραστεί σε ανάκριση από την αστυνομία τον περασμένο μήνα, αλλά ότι συνελήφθη με βάση μια «αβάσιμη υπόθεση» ότι επρόκειτο να διαφύγει από τη χώρα.

Ο Μάντελσον συνελήφθη από αστυνομικούς που ερευνούν καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, κατά τη διάρκεια της φιλίας του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δήλωση των δικηγόρων του Μάντελσον

Η δήλωση, που εκδόθηκε από την εταιρεία Mishcon de Reya, αναφέρει:

«Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη παρά τη συμφωνία με την αστυνομία ότι θα παρευρεθεί σε ανάκριση τον επόμενο μήνα σε εθελοντική βάση.

Η σύλληψη προκλήθηκε από μια αβάσιμη υπόθεση ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχει απολύτως καμία αλήθεια σε μια τέτοια υπόθεση.

Ζητήσαμε από την MPS [Μητροπολιτική Αστυνομία] τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η σύλληψη.

Η πρωταρχική προτεραιότητα του Πίτερ Μάντελσον είναι να συνεργαστεί με την αστυνομική έρευνα, όπως έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, και να αποκαταστήσει το όνομά του».

Με πληροφορίες από Guardian

