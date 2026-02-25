Η εταιρεία του Τραμπ σχεδιάζει να χτίσει «το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας»

Η εταιρεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή ουρανοξύστη 335 μέτρων στην Αυστραλία, ο οποίος, σύμφωνα με τον Έρικ Τραμπ, θα είναι το ψηλότερο κτίριο της χώρας.

Ο πύργος θα ανεγερθεί στη Χρυσή Ακτή (Gold Coast) του Κουίνσλαντ και θα φτάνει τα 335 μέτρα ύψος, ξεπερνώντας ακόμη και το Shard στο Λονδίνο. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο έργο της Trump Organization στην Αυστραλία.

Το Trump International Hotel & Tower, Gold Coast, με εκτιμώμενο κόστος τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια, αναμένεται να περιλαμβάνει 91 ορόφους. Η κατασκευή του προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Altus Property Group.

Σύμφωνα με την Trump Organization, το συγκρότημα θα διαθέτει 285 δωμάτια ξενοδοχείου και 272 πολυτελή διαμερίσματα, καθώς και εμπορικούς χώρους για εστιατόρια και καταστήματα πολυτελείας. Στα σχέδια περιλαμβάνεται επίσης ιδιωτικό beach club κατά μήκος της παραλίας.

Ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας, δήλωσε ότι το έργο θα φέρει «το κύρος και τη γοητεία ενός παγκόσμιας κλάσης πολυτελούς brand» στην Αυστραλία.

I am so proud to announce what will soon be the tallest building in Australia — Trump International Hotel & Tower Gold Coast.



This marks our first venture into Australia — an extraordinary country in every respect — and I couldn't be more excited to help shape its iconic…

Το έργο ενδέχεται ωστόσο να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό για τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου της χώρας. Υπάρχει πρόταση για την κατασκευή δίδυμων πύργων στην ίδια παραλιακή ζώνη, οι οποίοι θα είναι κατά 50 μέτρα ψηλότεροι.

Κριτική στον Τραμπ για ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί επικρίσεις ότι η εταιρεία του ενδέχεται να ωφελείται αθέμιτα από την πολιτική του επιρροή. Πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του είχε δηλώσει ότι δεν θα έχει ανάμειξη στη διαχείριση της επιχείρησης όσο βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Η Trump Organization δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη πολυτελών ακινήτων και τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, ενώ παράλληλα παραχωρεί την επωνυμία «Trump» σε έργα κατοικιών, ξενοδοχείων και γηπέδων γκολφ διεθνώς.

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η καθαρή περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2023.

Η εταιρεία έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών. Το 2021, επιτροπή του Κογκρέσου ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε «υπερβάλει σημαντικά» ως προς τα κέρδη του ξενοδοχείου του στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη του θητεία, σημειώνοντας ότι το ξενοδοχείο κατέγραψε ζημιές άνω των 70 εκατ. δολαρίων, παρά προηγούμενους ισχυρισμούς περί κερδών τουλάχιστον 150 εκατ. δολαρίων.

Η Trump Organization είχε απορρίψει τα πορίσματα, κάνοντας λόγο για «παραπλανητική» έκθεση.

Με πληροφορίες από BBC

