Μητσοτάκης: Ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, μην ταράζονται οι «επαγγελματίες ανησυχούντες»

«Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της» τόνισε ο πρωθυπουργός

Φωτ. Eurokinissi
«Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο όπου συζητήθηκαν οι συμφωνίες με τη Chevron.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος χθες υποστήριξε ότι η σύμβαση κρύβει εν δυνάμει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Ας μην ταράζονται κάποιοι ''επαγγελματίες ανησυχούντες'' και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, ανέφερε πως «όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και δυστυχώς και οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση».

Μητσοτάκης: Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της

«Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!» συνέχισε.

«H ExxonMobil και η Chevron είναι από τις κορυφαίες εταιρείες που επενδύουν στην πατρίδα μας, στα ύδατά μας, με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Υπογραμμίζουν έτσι ότι εισέρχονται με σταθερές προοπτικές για το μέλλον της χώρας, ενώ οι επενδύσεις υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, με το όφελος του δημοσίου να φτάνει στο 40%» τόνισε.

Και πρόσθεσε ότι δεν είναι τυχαίο που «οι εξελίξεις συνοδεύονται από την πλατφόρμα 3+1. Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

