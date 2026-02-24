Ηνωμένο Βασίλειο: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό έπειτα από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Ένα αγοράκι είναι το πρώτο παιδί που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από μητέρα που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

Ο Hugo Powell γεννήθηκε στο Λονδίνο με βάρος 3,09 κιλά. Πρόκειται για την πρώτη γέννηση στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω μήτρας από νεκρή δότρια, με μόλις δύο προηγούμενες περιπτώσεις να έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη.

Η μητέρα, ονόματι Grace Bell, γεννήθηκε με σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), μια σπάνια πάθηση που έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή ανάπτυξη ή την απουσία μήτρας.

Της είχαν πει στην εφηβεία ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κυοφορήσει, και περιγράφει τη γέννηση του Hugo ως «θαύμα». Όπως είπε: «Δεν πίστευα ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό».

🗣️ 'When I was 16, I was told that this would never be possible, not in my lifetime.'



Grace Bell, Steve Powell and Hugo joined @SophyRidgeSky & @WilfredFrost to talk about the womb transplant Grace had, which allowed her to have their baby. pic.twitter.com/VR8BImwpcc — Ridge & Frost (@RidgeandFrost) February 24, 2026

Η Bell ξεκίνησε θεραπείες γονιμότητας μερικούς μήνες μετά τη μεταμόσχευση το 2024. Ο Hugo γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Bell δήλωσε ότι σκέφτεται καθημερινά τη δότρια και τη γενναιοδωρία της οικογένειάς της. «Δεν υπάρχουν λόγια να ευχαριστήσω τη δότριά μου και στην οικογένειά της», είπε. «Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους προς έναν άγνωστο είναι ο λόγος που κατάφερα να εκπληρώσω το όνειρό μου να γίνω μητέρα».

Facebook Twitter Η Grace Bell με τον Hugo/Φωτογραφία: facebook.com/WombTransplantUK

Η Bell και ο σύντροφός της, Steve Powell, έδωσαν στον Hugo και το όνομα Ρίτσαρντ, προς τιμήν του δρ Ρίτσαρντ Σμιθ, κλινικού επικεφαλής του φιλανθρωπικού οργανισμού Womb Transplant UK και συμβούλου γυναικολόγου στο Imperial College Healthcare NHS Trust.

Ο Σμιθ, που ήταν παρών στη γέννηση, δήλωσε στο PA Media: «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Όλη η ομάδα μας συνεργάζεται εδώ και χρόνια για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Για μένα ήταν φανταστικό, απλά καταπληκτικό».

Το μεταμοσχευμένο όργανο θα αφαιρεθεί όταν το ζευγάρι ολοκληρώσει τη διαδικασία τεκνοποίησης, για να αποφευχθεί η ανάγκη της Bell να παίρνει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για όλη της τη ζωή.

Περίπου 25 έως 30 μωρά έχουν γεννηθεί παγκοσμίως από δωρεά μήτρας νεκρής δότριας.

Με πληροφορίες από Guardian