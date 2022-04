Viral ο Αλ Πατσίνο για τη θήκη του κινητού του με τον Shrek

Viral στο Twitter έγινε ο Αλ Πατσίνο για την θήκη του κινητού του.

Ο λόγος είναι ότι η θήκη του απεικονίζει τον Shrek.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Τζέισον Μομόα κοινοποίησε στο Instagram μία φωτογραφία από ένα δείπνο που είχαν οι σταρς με άλλους φίλους.

Η θήκη του θρυλικού ηθοποιού με τον παιδικό ήρωα δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Ο Θεός να έχει καλά τον Αλ Πατσίνο και τη θήκη του για iPhone με τον Shrek», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αστειευόμενος είπε: «Αρνούμαι να πιστέψω ότι ο Αλ Πατσίνο έχει θήκη τηλεφώνου με τον Shrek, δεν είναι πληροφορίες που ο εγκέφαλός μου είναι πρόθυμος να επεξεργαστεί αυτή τη στιγμή».

Γρήγορα η εικόνα κατέκτησε το Twitter με τους φανς να σχολιάζουν θετικά την παιδική θήκη του Αλ Πατσίνο για το κινητό του.

God bless Al Pacino and his Shrek iPhone case. pic.twitter.com/rZOltJWveG

al pacino has a shrek phone case one more reason as to why he's a legend pic.twitter.com/Bavn7vJ3Wz