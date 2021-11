Η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση έπειτα από μήνες και έγινε viral, λόγω της αλλαγής της έκφρασής της, δίπλα στον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βρέθηκαν στις κερκίδες το Σάββατο, για να παρακολουθήσουν αγώνα μπέιζμπολ για το World Series. Και όπως αναμενόταν, συγκέντρωσαν τα βλέμματα.

Όμως, μία αλλαγή στην έκφραση της Μελάνια Τραμπ- στιγμιότυπο που «έπιασε» η κάμερα- ήταν αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο.

Στο εν λόγω βίντεο, που έγινε viral, η πρώην Πρώτη Κυρία φαίνεται να χαμογελά δίπλα στον σύζυγό της, αλλά μόλις γυρίζει από την άλλη πλευρά το κεφάλι της αλλάζει έκφραση. Κάποιοι στο πρόσωπό της είδαν «αγανάκτηση», άλλοι «απέχθεια» για τον σύζυγό της.

