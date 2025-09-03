TV & MEDIA
Το βιντεοπαιχνίδι Call of Duty γίνεται ταινία – Συμφωνία της Activision με την Paramount

Μετά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία του «Super Mario Bros Movie» (2023) και του «Minecraft Movie» (2025), όλο και περισσότερα παιχνίδια περνούν στη μεγάλη οθόνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Η Activision ανακοίνωσε ότι η δημοφιλής σειρά βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, σε συνεργασία με το κινηματογραφικό στούντιο Paramount.

Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία του gaming, με 23 βασικά παιχνίδια από το 2003 και πάνω από 500 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το σενάριο ή το καστ, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, χαρακτήρισε το πρότζεκτ «όνειρο που γίνεται πραγματικότητα». Όπως είπε, έχει αφιερώσει «αμέτρητες ώρες» παίζοντας Call of Duty και θεωρεί «τιμή αλλά και ευθύνη» τη μεταφορά του στο σινεμά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Activision, Ρομπ Κόστιτς, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθεί η φαντασία και η ένταση των παιχνιδιών ώστε να δημιουργηθεί μια «αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» που θα ενθουσιάσει τους παλιούς παίκτες και θα προσελκύσει νέο κοινό.

Η σειρά Call of Duty έχει ταξιδέψει τους παίκτες σε διάφορες εποχές και πολεμικά μέτωπα, εμπνεόμενη από πραγματικές συγκρούσεις.

Η κινηματογραφική μεταφορά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα προσαρμογών δημοφιλών παιχνιδιών. Μετά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία του «Super Mario Bros Movie» (2023) και του «Minecraft Movie» (2025), αλλά και την απήχηση τηλεοπτικών σειρών όπως το «The Last of Us» και το «Fallout», όλο και περισσότερα franchises περνούν στη μεγάλη ή στη μικρή οθόνη.

Η Paramount έχει ήδη εμπειρία από πετυχημένες προσαρμογές, όπως οι ταινίες «Sonic the Hedgehog», αλλά και από blockbusters δράσης όπως το «Top Gun: Maverick» και το «Mission: Impossible». Το στούντιο συγχωνεύτηκε πέρυσι με την αμερικανική εταιρεία Skydance, και πρόσφατα υπέγραψε συμφωνίες-μαμούθ, όπως εκείνη των 7,7 δισ. δολαρίων για τα δικαιώματα του UFC.

Με πληροφορίες από BBC

