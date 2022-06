Sammy B: Ανακαλύφθηκε το βαθύτερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο - Σε βάθος σχεδόν 7 χλμ. στον Ειρηνικό

Εξερευνητές ανακάλυψαν ένα ναυάγιο στο μεγαλύτερο βάθος του ωκεανού, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό συνοδείας που βυθίστηκε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Samuel B Roberts βυθίστηκε κατά τη διάρκεια Ναυμαχίας του Σαμάρ στη θάλασσα των Φιλιππίνων, τον Οκτώβριο του 1944. Βρίσκεται σε βάθος 6,895 μέτρων.

Το Sammy B εντόπισε χτυπημένο, με εμφανή τα «τραύματα» της ναυμαχίας, αλλά σχεδόν άθικτο ο Τεξανός σύμβουλος χρηματοοικονομικών και εξερευνητής Βίκτορ Βεσκόβο με το βαθυσκάφος του.

Το σκάφος αυτό ήταν φημισμένο για την ηρωϊκή αντίστασή του απέναντι στους Ιάπωνες καθώς κατάφερε να περιορίσει αρκετά εχθρικά σκάφη προτού χτυπηθεί και βυθιστεί.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ