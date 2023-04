Τζούλιαν Ασάνζ: Οι βρετανικές αρχές δεν επέτρεψαν στην RSF να επισκεφθεί τον ιδρυτή των Wikileaks

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) καταγγέλλουν την «παράλογη» απόφαση των βρετανικών αρχών να μην επιτρέψουν σε μέλη της να επισκεφθούν τον φυλακισμένο ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

«Είχαμε λάβει επίσημη άδεια για να επισκεφθούμε τον Τζούλιαν, είχε επιβεβαιωθεί [...] αλλά όταν φθάσαμε νωρίς το πρωί στη φυλακή Μπέλμαρς στο Λονδίνο, ο κύριος στην είσοδο μας είπε ότι τα ονόματά μας είχαν αφαιρεθεί από τον κατάλογο των επισκεπτών», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Κριστόφ Ντελουάρ, γενικός γραμματέας της RSF.

«Μας είπε πως ο διευθυντής της φυλακής πήρε την απόφαση αυτή επειδή είμαστε δημοσιογράφοι. Η εξήγηση αυτή είναι παράλογη [...] Βρισκόμαστε εδώ ως αντιπρόσωποι μη κυβερνητικής οργάνωσης προκειμένου να επισκεφθούμε τον Τζούλιαν, όχι με τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, μπροστά από τη φυλακή, ο Κριστόφ Ντελουάρ ζήτησε να «απελευθερωθεί» ο Τζούλιαν Ασάνζ, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ «να βάλουν τέλος στις δικαστικές διώξεις».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των σωφρονιστικών αρχών, όντως οι δύο αντιπρόσωποι της RSF δεν επιτράπηκε να μπουν επειδή είναι δημοσιογράφοι, όπως «προβλέπει ο κανονισμός» της φυλακής. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε πως θα εξεταστούν «μελλοντικά αιτήματα».

«Ο Τζούλιαν θορυβήθηκε που δεν επιτράπηκε να συναντηθεί» με τους αντιπροσώπους των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, είπε η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ, η οποία μπόρεσε να τον δει.

«Η απόφαση των βρετανικών αρχών να εμποδίσουν αυτή τη συνάντηση είναι γελοία», πρόσθεσε η ίδια, επιμένοντας στο ότι ο εγκλεισμός του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας «είναι σκάνδαλο σε όλα τα επίπεδα».

Reporters Without Borders and Julian Assange's wife @Stella_Assange speak after the NGO's representatives were denied entry to visit the WikiLeaks publisher this morning, despite official permission having been granted #FreeAssange @RSF_interhttps://t.co/z907tpZU0q pic.twitter.com/Yo4sPOPp4d