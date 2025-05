Τζο Μπάιντεν: Η πρώτη ανάρτησή του αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σήμερα Δευτέρα για το κύμα υποστήριξης που δέχθηκε, μία ημέρα αφού έγινε γνωστό πως διαγνώστηκε με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όπως τόσοι άλλοι, και εγώ με την Τζιλ μάθαμε ότι γινόμαστε δυνατότεροι στα πιο ραγισμένα μας σημεία. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με την αγάπη σας».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μία φωτογραφία του Τζο και της Τζιλ Μπάιντεν, με την πρώην πρώτη κυρία να φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της μία γάτα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του, ο 82χρονος Μπάιντεν έλαβε τη διάγνωση την Παρασκευή και συζητά με την οικογένειά του και τους γιατρούς του τις θεραπευτικές επιλογές. Ο καρκίνος, όπως αναφέρεται, χαρακτηρίζεται από βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5), με μεταστάσεις στα οστά, στοιχεία που υποδηλώνουν ιδιαίτερη επιθετικότητα. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για μορφή που είναι ευαίσθητη στις ορμονικές θεραπείες, υπάρχουν διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της νόσου.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU