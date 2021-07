Όταν το hashtag #JamesEarlJones άρχισε ξαφνικά να γίνεται δημοφιλές στο Twitter, οι χρήστες ανησύχησαν πως κάτι είχε πάθει ο 90χρονος ηθοποιός αλλά η αλήθεια ήταν διαφορετική.

Το όνομα του διάσημου ηθοποιού της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars» αναφέρθηκε αναφερθεί απλώς κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης για θρυλικές φωνές διάσημων, όταν τέθηκε το ερώτημα «Ποιος έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή όλων των εποχών;».

Who has the most recognizable voice of all time?

I’ll start.

Streisand and Jim Croce — Emmyjo (@Road_trippn) June 28, 2021

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί ήταν οι κινηματογραφόφιλοι στα social media, που έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή από όλους τους τραγουδιστές και ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει δανείσει μεταξύ άλλων την φωνή του στον Darth Vader καθώς επίσης χαρακτήρες των ταινιών «Κόναν ο Βάρβαρος» και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Ωστόσο, όταν το όνομα του Τζέιμς Ερλ Τζόουνς άρχισε να ανεβαίνει στις τάσεις στο Twitter, κάποιοι νόμιζαν ότι ο λόγος ήταν κάποια αρνητική είδηση.

Άλλοι διεκδικητές του τίτλου, σύμφωνα με τους χρήστες είναι οι Σαμ Έλιοτ, Ντένις Χάισμπερτ και Κάρεν Κάρπεντερ, ενώ αρκετοί επιδόθηκαν και σε μια μικρή διαμάχη για το αν είναι καλύτερος ο Μόργκαν Φρίμαν.

Between James Earl Jones and Morgan Freeman, its hard to choose who has the most iconic voice. Its Mufasa vs. Lucius Fox! pic.twitter.com/mTsnVa7hj3 — Optix (@OptixWasTaken) June 28, 2021

We love Morgan and all 💜 but have you heard James Earl Jones read the Bible? Give it a listen on https://t.co/YTZTfaWlcs 🙏 pic.twitter.com/7leQiDx736 — pray.com (@pray) June 28, 2021