Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα οι φάκελοί του - Τι δεν θα περιλαμβάνουν

Η ερχόμενη Παρασκευή (19/12) έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δημοσιοποίηση του πλήρους φακέλου, που αφορά τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος των στοιχείων για τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν -ιδίως εκείνων που αφορούν πρόσωπα με πολιτική ή οικονομική ισχύ- να παραμείνει προσωρινά εκτός δημοσιότητας.

Η υποχρέωση αποδέσμευσης των αρχείων προκύπτει από νόμο που ενέκρινε το Κογκρέσο και προβλέπει ότι όλα τα κρατικά έγγραφα που σχετίζονται με τις έρευνες για τον Έπσταϊν και τη στενή συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ πρέπει να δημοσιοποιηθούν εντός 30 ημερών.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι δεν θα περιλαμβάνεται στους φακέλους του

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φακέλους του FBI, αρχεία πτήσεων, οικονομικά στοιχεία, έγγραφα για τον θάνατό του στη φυλακή το 2019, και ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με τις εγκληματικές δραστηριότητες του χρηματιστή.

Ο νόμος προβλέπει περιορισμένες εξαιρέσεις: στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητα θυμάτων, υλικό που αφορά κακοποίηση ανηλίκων ή σκηνές θανάτου, διαβαθμισμένες πληροφορίες, και δεδομένα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο «ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα ή συνεχιζόμενη δίωξη».

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζουν οι ανησυχίες επικριτών της κυβέρνησης Τραμπ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανοίξει νέα έρευνα για τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρά πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι, μεγαλοδωρητές των αμερικανικών κομμάτων, πανεπιστημιακοί και μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η διαδικασία μετά τη δημοσιοποίηση των φακέλων

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η επίκληση αυτής της έρευνας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προσωρινή απόκρυψη ευαίσθητων στοιχείων, αν και ο νόμος ορίζει ρητά ότι τέτοιες εξαιρέσεις πρέπει να είναι «στενά οριοθετημένες και προσωρινές».

Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί εντός 15 ημερών να καταθέσει δημόσια αναφορά που θα εξηγεί ποιες περικοπές έγιναν, ποιο υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα και ποιο όχι, καθώς -και- πλήρη λίστα όλων των κυβερνητικών αξιωματούχων και «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων» που αναφέρονται στα έγγραφα.

Τα αρχεία αναμένεται να ρίξουν νέο φως τόσο στις δύο ποινικές έρευνες εις βάρος του Έπσταϊν -στη Φλόριντα το 2008 και στη Νέα Υόρκη το 2019- όσο και στην καταδίκη της Μάξγουελ σε 20ετή κάθειρξη για σωματεμπορία. Παράλληλα, περιλαμβάνονται έγγραφα για τον αμφιλεγόμενο θάνατο του χρηματιστή στη φυλακή, όπως ιατροδικαστικές εκθέσεις και καταθέσεις μαρτύρων.

Παράλληλα με τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσιεύει ξεχωριστό υλικό που έχει συγκεντρώσει μέσω κλήσεων και κατασχέσεων από την περιουσία του Έπσταϊν και τρίτους φορείς. Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφίες και έγγραφα από τον προσωπικό του υπολογιστή, ενώ αναμένεται νέο υλικό που αφορά τις τραπεζικές του συναλλαγές.

Αν και χιλιάδες σελίδες για την υπόθεση Έπσταϊν έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια, η επικείμενη αποδέσμευση θεωρείται η πιο εκτεταμένη μέχρι σήμερα.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν θα αποκαλυφθεί όλο το εύρος των διασυνδέσεων του χρηματιστή ή αν οι πιο «εκρηκτικές» λεπτομέρειες θα καθυστερήσουν - ή θα λείπουν.

