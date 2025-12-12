Νέες φωτογραφίες που ανήκαν στον Έπσταϊν απεικονίζουν τον Τραμπ, τον Κλίντον και άλλους επιφανείς

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δημοσίευσαν την Παρασκευή φωτογραφίες από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν, στις οποίες εμφανίζονται πολλές ισχυρές προσωπικότητες που ανήκαν στον κύκλο του αποθανόντος.

Μεταξύ αυτών είναι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και άλλοι.

Πολλοί από αυτούς τους άνδρες είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Έπσταϊν, αν και οι φωτογραφίες μπορεί να ρίξουν νέο φως στην έκταση αυτών των σχέσεων.

Συνολικά, οι 19 εικόνες -οι οποίες, σύμφωνα με την επιτροπή, προέρχονται από την περιουσία του Έπσταϊν- ενισχύουν την άποψη ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν σχέσεις με μια μεγάλη ποικιλία ισχυρών και γνωστών προσωπικοτήτων.

Οι φωτογραφίες από την περιουσία του Έπσταϊν

Μια εικόνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή δείχνει κάτι που μοιάζει με ένα μπολ με προφυλακτικά με μια καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ έχει μια πινακίδα που λέει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» και φέρει το κείμενο «Είμαι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ!». Μια άλλη εικόνα έδειχνε τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα είχαν αποκρυφτεί από την επιτροπή.

Άλλες φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Έπσταϊν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν, τη Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόουιτζ εμφανίζονται επίσης σε φωτογραφίες.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι απεικονίζει ανήλικα κορίτσια. Δεν ήταν αμέσως σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν, ούτε από ποιον.

Facebook Twitter Ο Τζέφρι Έπσταϊν με τον Γούντι Άλεν. Φωτ. House Oversight Democrats/CNN

Η επιτροπή υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων απέκτησε τις εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίες που έλαβε από την περιουσία του Έπσταϊν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέους άξονες έρευνας.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας του Έπσταϊν έγραψαν μια επιστολή στην επιτροπή σημειώνοντας ότι μπορούσαν να εξετάσουν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν ζητήσει «τα οποία τραβήχτηκαν σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τις 10 Αυγούστου 2019».

Facebook Twitter Ο Κλίντον με τον Έπσταϊν. Φωτ. House Oversight Democrats/CNN

«Περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα που ενδέχεται να μην είναι συναφή, αλλά η δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί εάν τραβήχτηκαν σε ακίνητο που ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργούσε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν. Οι υπεύθυνοι της περιουσίας έχουν προβεί σε ελάχιστες διαγραφές σε αυτές τις φωτογραφίες. Οι διαγραφές περιορίζονται σε γυμνές φωτογραφίες», έγραψαν οι δικηγόροι.

Facebook Twitter Τα προφυλακτικά με το πρόσωπο του Τραμπ. Φωτ. House Oversight Democrats/CNN

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η τελευταία λήψη στοιχείων από την περιουσία περιείχε «πάνω από 95.000 φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων των πλούσιων και ισχυρών ανδρών που πέρασαν χρόνο με τον Τζέφρι Έπσταϊν» και «χιλιάδες φωτογραφίες γυναικών και ακινήτων του Έπσταϊν».

Οι ισχυροί φίλοι του Έπσταϊν

Ο Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με τον Έπσταϊν, και ένας εκπρόσωπός του έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι έκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες το 2019 και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Έπσταϊν εργάστηκε ποτέ για αυτόν. Ο Γκέιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει που συναντήθηκε με τον Έπσταϊν, λέγοντας στον Άντερσον Κούπερ του CNN το 2021: «Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του, να του δώσω την αξιοπιστία της παρουσίας μου εκεί».

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν είναι γνωστές. Οι δύο άνδρες ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους στο Μανχάταν και το Παλμ Μπιτς. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα, ενώ ο ίδιος και η ομάδα του έχουν στο παρελθόν χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν ως «απαίσιο» άτομο.

Η ανασκόπηση χιλιάδων σελίδων email του Έπσταϊν από το CNN δείχνει ότι, κατά τη διάρκεια των ετών, ο Έπσταϊν αναφερόταν επανειλημμένα στον Τραμπ – μερικές φορές για να προσφέρει ανάλυση της συμπεριφοράς του, μερικές φορές για να κουτσομπολέψει και μερικές φορές απλά για να τοποθετήσει τον εαυτό του ως κάποιον με σπάνια γνώση του ανθρώπου που είχε γίνει πρόεδρος.

Άλλοι που είχαν σχέσεις με τον Έπσταϊν αντιμετώπισαν επαγγελματικές ή άλλες συνέπειες για αυτή τη σχέση, παρόλο που ούτε και αυτοί κατηγορήθηκαν για κάποιο ποινικό αδίκημα.

Ο Σάμμερς απομακρύνθηκε από τα διδακτικά του καθήκοντα στο Χάρβαρντ και παραιτήθηκε από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI. Δήλωσε ότι «ντρέπεται βαθιά» για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και, ενώ αποσύρεται από τα δημόσια αξιώματα, θα εργαστεί για να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να επιδιορθώσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά του».

Με πληροφορίες από CNN